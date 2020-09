Ile Maurice: «Sir Gaëtan» - Dive Solutions, le choix de la MPA qui fait des vagues

Dive Solutions. C'est la seconde fois que ce nom fait surface après les deux dernières catastrophes en mer. Vendredi, le Conseil des ministres a agréé au choix de la Mauritius Ports Authority (MPA) de retenir les services de Dive Solutions et Polyeco S.A. pour le pompage, cette semaine, des 25 mètres cubes de diesel et deux mètres cubes de lubrifiant du Sir Gaëtan afin d'éviter un autre drame écologique.

Le remorqueur de la MPA a coulé après son naufrage au large de Poudre-d'Or à la suite d'une collision avec la barge L'Ami Constant de Taylor Smith, qu'il tirait de Pointe-d'Esny, le lundi 31 août. Auparavant, Dive Solutions avait fait parler d'elle le 6 août suivant le déversement de 1 000 tonnes métriques de fioul du MVWakashio, échoué sur la barrière de corail à Pointe-d'Esny depuis le 25 juillet. À la demande des autorités, des plongeurs de cette société avaient notamment inspecté le vraquier pour un constat de la fissure.

Depuis cet intérêt des autorités pour Dive Solutions, des éléments suscitant des interrogations sont parvenus jusqu'à notre rédaction. D'abord, sur l'expérience de Dive Solutions en pompage de fioul en mer et s'il y a eu favoritisme comme allégué au détriment d'une firme 100 % mauricienne de la profession. Puis, sur des prétendus «dealings» avec la MPA sur ses opérations dans le port. Mais également sur l'identité de l'homme de l'ombre (uniquement sur papier) qui tirerait les ficelles au sein de Dive Solutions.

En attendant, ce qui est du domaine public, c'est que Dive Solutions a été enregistrée le 23 octobre 2009 en tant que job contractor other than Grade A, B, C, D or E. L'actionnaire principale est Tracy Clare Nettmann, détentrice de 455 actions. Une recherche rapide sur Internet nous mène à Durban, en Afrique du Sud, où cette dernière apparaît également comme directrice d'Aqua Tech Diving Services qui y est basée mais qui, selon des recoupements d'informations, n'opère plus depuis un drame en mer survenu dans le port de Durban le 21 décembre 2017.

Les autres actionnaires de Dive Solutions en ordre décroissant sont : les Mauriciens Delshani Ghurburrun avec 159 actions, Parmanand Tahalooa et Jyandra Ragavoodoo avec 158 actions chacun et David Michael Huggett avec 70 actions. Le trio Delshani Ghurburrun, Parmanand Tahalooa et Jyandra Ragavoodoo est aussi actionnaire avec 5 000 actions chacun de Port Agency Services (PAS) (Mauritius) Ltd, une agence maritime. D'ailleurs, dans la profession, l'on soupçonne que c'est à travers PAS et des personnes haut placées au port que Dive Solutions est parvenue depuis janvier 2018 à se frayer un chemin «par la petite porte» dans ce secteur écartant ainsi Immersub, pionnier de ce genre d'activités depuis 2004.

Aujourd'hui, parmi les questions soulevées : «Pourquoi choisir Dive Solutions qui n'a pas d'expérience pour mener des opérations extrêmement dangereuses pour l'environnement et qui fait venir d'Afrique du Sud des plongeurs pour l'opération sur le remorqueur Sir Gaëtan alors qu'il y a des plongeurs locaux d'expérience pour ce genre d'activités ?» Ensuite, le fait que la MPA ait annoncé que Dive Solutions et Polyeco S.A. entreprendront gratuitement ces opérations démontre qu'il y a anguille sous roche. «Ce faisant, se positionnent-ils pour sécuriser le contrat sans avoir à passer par un appel à manifestation d'intérêts ? Car, à ce moment-là, tous les participants, y compris eux, auraient eu à tabler leur certification pour savoir s'ils sont aptes à le faire ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, rien n'est gratuit. Les opérations sur le Sir Gaëtan ne s'arrêtent pas au pompage du fioul», fait-on ressortir au sein de la profession.

Par ailleurs, il nous revient que la MPA offre des rabais sur les frais portuaires aux navires qui font leur underwater hull cleaning (le nettoyage de la coque sous l'eau) avec Dive Solutions. Pour finir, un nom revient à chaque fois que celui de Dive Solutions est évoqué dans ce secteur : Bassoodeo Seetaram. Mais, officiellement, le nom de ce dernier n'apparaît nulle part dans les données accessibles sur Dive Solutions sur le site de Registrar of Companies.

L'express a sollicité en vain le principal concerné par messagerie aussi bien que par téléphone depuis lundi.

La MPA «Ne connaît pas» Bassoodeo Seetaram

Nous avons interrogé le président de la MPA, Ramalingum Maistry, lundi, sur le choix de Dive Solutions pour les opérations sur le «Sir Gaëtan», entre autres. Il nous a déclaré que la MPA a les réponses à nos questions et nous a référé au directeur général, Shekur Suntah, qui, lui, n'a pas répondu à nos appels. Finalement, un autre préposé officiel est revenu vers nous au nom de la direction pour répliquer que la MPA a frappé à toutes les portes possibles, mais sans succès. «Nous avons sollicité Taylor Smith et SMIT Salvage qui nous a dit qu'il travaille déjà sur le MV Wakashio. Finalement Dive Solutions et Polyeco S.A. se sont manifestés ensemble. Ils font venir des spécialistes d'Afrique du Sud et ils font l'inspection et le pompage du fioul à zéro frais. La MPA se charge, elle, de la logistique, telle qu'immobiliser la barge», fait-il valoir. Il confirme, par ailleurs, que les navires qui sollicitent Dive Solutions, «qui est la seule à avoir une technologie propre testée et approuvée» pour le nettoyage de leur coque sous l'eau au port, bénéficient effectivement d'un rabais. «L'idée est d'attirer des bateaux, comme pour le bunkering, et d'en faire bénéficier différentes firmes.» Au sujet du rôle de Bassoodeo Seetaram au sein de Dive Solutions, la MPA affirme «ne pas connaître ce monsieur et ne pas travailler avec lui».

David Huggett, de Dive Solutions : «M. Seetaram dispose d'un laissez-passer... »

Dive Solutions s'appuie sur les données officielles disponibles sur MNS Online sur ses employés et actionnaires pour affirmer que Bassoodeo Seetaram n'est pas un employé de bureau. Il ajoute que la société dispose d'une équipe de neuf plongeurs commerciaux sud-africains, philippins et mauriciens, d'un directeur des opérations, d'un personnel administratif et d'une préposée pour faire le thé. «M. Seetaram travaille dans le commerce de détail du poisson depuis des décennies dans le port et collabore avec les propriétaires de bateaux de pêche. Ces derniers envoient leur navire pour la maintenance à Dive Solutions et nous fournissons des services, tels que l'inspection sous-marine, l'enlèvement des cordages, le retrait des filets, la soudure des anodes et leur remplacement, pour n'en citer que quelques-uns.

Il est souvent sur place pour superviser les opérations pour ses clients et dispose donc d'un laissez-passer de Dive Solutions pour ces opérations», rétorque David Huggett, qui affirme être le seul responsable des opérations chez Dive Solutions. D'autre part, nous avons appris que des plongeurs arrivés d'Afrique du Sud en début de semaine pour le compte de Dive Solutions auraient été exemptés de quarantaine. «Faux», réplique David Hugget. Tous leurs plongeurs récemment arrivés, dit-il, sont toujours en quarantaine. Avant de préciser : «Comme la situation actuelle avec le "Sir Gaëtan" est d'importance nationale et peut se transformer en crise nationale, si elle n'est pas traitée avec tous les soins, ressources et attention, le ministère de la Santé prévoit que des inspecteurs sanitaires en PPE utilisent un fourgon dédié pour amener les plongeurs supplémentaires du lieu de quarantaine à la barge/bateau de travail et opérer en équipe et en isolement si leur présence devient nécessaire avant la fin de la période de quarantaine établie.» Ces mesures spécifiques, poursuit-il, ont été mises en place en raison de la «situation critique actuelle». Il réaffirme que «Dive Solutions fait tout cela gratuitement dans l'espoir d'aider à prévenir une autre catastrophe écologique».