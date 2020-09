Congo-Kinshasa: Ce samedi à Sultani Hôtel - Vernissage du livre du prof Banyaku sur les relations internationales

« Paradigmes dominants et Relations internationales : Grands courants de pensée, espaces géopolitiques, applications de droit et nature d'acteurs dans les études des Relations internationales ». C'est le titre du nouveau livre du professeur Eugène Banyaku Luape Epotu, dont la cérémonie de vernissage interviendra ce samedi 12 septembre 2020 à Sultani Hôtel, dans la commune de Gombe.

L'auteur à travers l'ouvrage montre comment les relations internationales et les concepts utilisés pour les comprendre ont évolué au fil du temps, notamment de l'idéalisme au réalisme, de l'institutionnalisme suivant le référentiel des régimes spéciaux au fonctionnalisme, de la dépendance économique, de l'orthodoxie à l'hétérodoxie de l'économie politique internationale, de la coopération à l'intégration, etc.

« Les paradigmes sont utilisés comme mode de compréhension, d'explication de phénomènes de puissance et d'utilité économique, ainsi que d'application du jeu et des enjeux géopolitiques et géostratégiques qui se déroulent dans les espaces en relations internationales, d'où se dégagent les rapports de force en présence dans la vie internationale », lit-on dans la note explicative annonçant le vernissage.

Par ailleurs, les paradigmes servent aussi à présenter les applications spéciales du droit international en relations internationales. Il s'agit de montrer l'importance du droit en relations internationales, en décrivant l'usage de sources de droit international, les sujets de droit en relations internationales.

Les paradigmes permettent également d'analyser la nature des acteurs en relations internationales à la fois dans leur évolution historique et dans leur organisation institutionnelle. Ils expliquent aussi la quête de la légitimité allant de l'Etat suzerain à l'Etat souverain. Et de ce dernier à l'émergence en puissance ayant culminé au jeu d'alliance entre puissances moyennes et à l'équilibre bipolaire entre les superpuissances ainsi que vers l'équilibre hégémonique.

Dans le livre, on explique aussi la notion de l'émergence des sociétés multinationales et l'évolution des organisations non gouvernementales internationales dans la vie internationales qui fait obligation de prendre en compte leur intérêt scientifique dans la manifestation de la réalité internationale.

L'auteur renseigne que les derniers paradigmes dans les relations internationales sont ceux relatifs à la présence des acteurs anomiques liés au crime organisé (terrorisme international, trafics maffieux d'êtres et organes humains, d'immigration clandestine à grands risques, etc.).

Enfin, le professeur fait savoir que l'ouvrage répond au besoin d'information des enseignants et des étudiants de la faculté des relations internationales.