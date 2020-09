Nigeria: Montée du paludisme dans l'État de Bénué

Dans les États de la « middle Belt », la « ceinture intermédiaire » (Adamawa, Benue, Kaduna, Nasarawa et Taraba), près de 300 000 personnes ont été déplacées à la suite des conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs, liés à une concurrence autour de l'accès à l'eau et à la terre.

Les structures de santé tirent la sonnette d'alarme : les patients atteints de paludisme ne cessent d'augmenter, notamment les enfants de moins de cinq ans. Entre mai et juillet, on est passé d'une centaine de cas à près de 1 269 cas. « Les familles déplacées de ce conflit vivent dans de mauvaises conditions, explique Lynn van Beck, coordinatrice de projet de Médecins sans Frontières, basée dans l'État de Benue, qui accueille le plus grand nombre de personnes déplacées. Elles ont un accès très limité aux soins de santé et à l'eau potable. On voit souvent une, deux ou trois familles s'entasser sous la même tente, ou en plein air. Le tout, avec de nombreuses flaques d'eau stagnantes à proximité. Cela favorise la reproduction des moustiques. Et on assiste à une explosion du nombre de personnes infectées par le paludisme. »

« Par rapport à l'année dernière, on constate une augmentation du nombre de patients : nous avons plus de 1 000 patients atteints du paludisme. C'est d'abord lié à la saison des pluies. Mais c'est aussi lié au nombre toujours plus important de déplacés qui affluent à cause des violences. Ils ne peuvent plus retourner dans les champs. Et enfin, ces personnes ont tendance à éviter les hôpitaux, car les prix des consultations ont augmenté à cause de la pandémie de Covid-19. »