Angola: Covid-19 - Les documents expirés restent valides

Luanda — Six mois se sont écoulés depuis que l'Angola connaît un régime social exceptionnel imposé par le covid-19, les documents qui ont expiré pendant cette période restent valables jusqu'au 31 décembre de cette année. Les cartes d'identité et autres documents personnels et clés restent valides, même s'ils sont expirés, pendant cette période de covid-19

Le décret présidentiel 229/20 du 8 septembre, qui prolonge le deuxième état de calamité publique (terminé mardi) pour 30 jours supplémentaires, à compter de ce mercredi (09), prolonge la durée du moratoire entamé avec l'État d'Urgence.

Depuis lors, pendant la période d'exception (du 27 mars au 26 mai) et, dans la continuité, dans l'Etat de calamité publique (commencée le 26 mai), certains documents, même s'ils sont expirés, restent utiles, bien que le 31 août, ils ont perdu cet effet.

Il convient de noter les cartes d'identité, les permis de conduire, les livrets de véhicule, le titre de propriété Automobile et les passeports (pour le retour au pays). Autres mesures Le décret présidentiel, signé par le Président de la République, João Lourenço, prolongeant le deuxième moment de «situation de calamité publique» détermine que le pays reste assiégé et que quiconque se trouve à l'étranger peut rentrer.

Les Délégations Officielles peuvent également franchir la clôture, sans aucune autorisation pour ces voyages, et doivent effectuer des tests de pré-embarquement dans les 72 heures, avec la participation des voyageurs (nationaux ou étrangers travaillant en Angola).

À partir du 14 septembre, les vols intérieurs et internationaux sont autorisés, à partir du 21 de ce mois, avec les visiteurs étrangers non résidents soumis à une quarantaine institutionnelle, pendant au minimum sept jours, et un nouveau test de confirmation.

L'isolement à domicile est maintenu pour les personnes infectées asymptomatiques qui sont capables de le faire. Sous un autre aspect, le décret présidentiel établit que "seuls les mineurs de moins de 5 ans ont droit à une réduction du temps de travail des parents".

Il est déterminé que les cours avec les élèves reprennent, à partir d'octobre, par étapes et en fonction des conditions de biosécurité, avec des tests aléatoires des enseignants et des administratifs.

Les écoles étrangères sont également autorisées à rouvrir dans ce «nouveau contexte». De même, des centres de formation professionnelle et autres peuvent désormais ouvrir.

Les masques, selon le décret présidentiel, continuent d'être obligatoires, sauf à l'intérieur des véhicules privés, ainsi que les entraînements sportifs en disciplines fédérées, à partir du 19 septembre, sans compétitions.

A cet égard, l'entraînement individuel sur la voie publique, sans masque, est toujours autorisé. Les magasins peuvent fonctionner de 7 h à 20 h (plus une heure), tout comme les restaurants qui peuvent désormais rester ouverts jusqu'à 22 h (plus 1 heure).

Dans l'entre-temps, les marchés et la vente de rue sont ouverts 5 jours par semaine (du mardi au samedi); les activités et les réunions respectent les règles; les loisirs, la culture et les loisirs, à Luanda, avec un accent sur les cinémas, peuvent déjà fonctionner jusqu'à 21 heures.

À leur tour, les activités religieuses à Luanda peuvent reprendre à partir du 19, les samedis et dimanches, toujours avec les mesures de biosécurité recommandées (en particulier masque, ventilation et distanciation physique).

En ce qui concerne les transports publics, une fois le délai écoulé, Luanda pourra atteindre 75% de la capacité à partir du 1er octobre, pendant la clôture sanitaire à la capitale du pays jusqu'au 30 octobre.

Le mercredi 8 septembre, la clôture sanitaire a été levée dans la municipalité de Cazengo, dans la province de Cuanza Norte, tandis que le pays maintient la barrière sanitaire, avec le diagnostic de 59 nouvelles infections, deux décès et 30 patients guéris.

L'Angola compte 3 092 cas positifs, 126 décès, 1 245 guéris et 1 716 actifs. Parmi les actifs, trois sont critiques avec une ventilation mécanique invasive, 24 sévères, 46 modérés, 48 ??présentent des symptômes légers et 1 600 sont asymptomatiques.