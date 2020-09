Madagascar: Rap - Big Jim Da en showcase à la Fabrik

Il y a plus de vingt ans, les morceaux de Big Jim Da étaient sur toutes les lèvres de ces jeunes.

Depuis, le rappeur se fait rare mais revient de temps à autre sur scène. Aujourd'hui est l'une de ces rares occasions pour le retrouver. Cette fois, Big Jim Da s'offre un afterwork, le premier après le confinement, à la Fabrik Ambondrona à partir de 17h. Show et jam session attendront les amateurs du genre avec l'interprète de « Jaolahy mpiarakandro ». Fidèle à son image, Big Jim Da garde son flow et rappe sans langue de bois comme à son habitude. Sur ses dernières pontes telles que « Mila mihina » et « Ganja tefa-maina », le rappeur garde cette ferveur qu'on lui connaît depuis toujours.

Un zèle qu'il partage sur les réseaux sociaux et qui fait l'unanimité. En effet, comme bon nombre de la première génération de rappeurs, Big Jim Da interagit essentiellement sur les réseaux sociaux. Une formule qui semble lui réussir. Par ailleurs, il apparaît également sur de multiples projets avec d'autres artistes à l'instar de Soja Be.

Pour rappel, le groupe est fondé en 1996 par Younous Michel Raharison, alias Big Jim Da dans le but de promouvoir la musique Hip Hop fusionnée avec plusieurs musiques folkloriques malgaches. La musique du groupe reflète les musiques typiquement folkloriques de Madagascar tout en les modernisant aux sons de Hip Hop et Rap. Elle donne une nouvelle expression musicale très originale et permet de mettre en valeur les différentes sonorités de la musique malgache dans un style urbain et contemporain.