Madagascar: Transport national et régional - Lita Rabetsara propose l'opérationnalisation des gares routières Atsinanana et Ampasapito

L'opérationnalisation des gares routières Atsinanana et Ampasapito serait peut-être effectuée après la pose de nouvelles couches de peinture.

« Il est temps pour l'Etat de penser à opérationnaliser les gares routières fraichement construites. Le transport national en a besoin, et cette période du Covid-19 devrait être prise comme étant une opportunité ». Ce sont là les propos de Lita Rabetsara, président du Réseau national de défense des consommateurs pour interpeller sur la situation du transport national et régional à Madagascar. Selon notre interlocuteur, la période liée au Covid-19 où il est de rigueur de respecter la distanciation physique d'un mètre peut être prise comme « une occasion de rendre opérationnelles les infrastructures construites : Atsinanana et Ampasampito dans le cadre de l'amélioration du transport public national et régional à Madagascar ».

Le fait de les ouvrir au public désengorgerait les gares routières existantes et, par conséquent, éviterait la forte concentration de personnes à un seul endroit. Lita Rabetsara d'inviter donc l'Etat malgache à penser à « rendre effectives lesdites infrastructures ». « Cela ne pourrait que profiter grandement à la population malgache. Outre le fait que cela évite l'attroupement dans un seul et unique endroit, cela désengorgera également la circulation dans la capitale. Ce que tout le monde connaît et l'expérience avec le cas Ambodivona est là pour en témoigner ».

Must. Lita Rabetsara du réseau national de défense des consommateurs, toutefois, de mettre des préalables sur l'initiative d'opérationnalisation des gares routières de la capitale. « Il faut avant tout que l'Etat pense à mettre en place les mesures d'accompagnement. Cela devrait aller de soi », note notre interlocuteur avant d'orienter l'attention des observateurs de la vie publique sur la mise en place de navettes reliant certaines localités de la capitale et les gares routières. « Pour une meilleure qualité de service, des navettes devraient desservir les gares routières à opérationnaliser.

L'on pourrait penser à des tramway partant par exemple d'Andohatapenaka ou de Soanierana pour Ambohimanambola, gare routière, et desservir Ambohimanambola Tanàna », suggère Lita Rabetsara. L'amélioration du transport national et régional est attendue par les usagers, tout comme la volonté de l'Etat de prendre l'initiative.