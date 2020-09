Soudan: Le Cabinet entend des éclaircissements sur les négociations de paix

Khartoum — Le Conseil des ministres a tenu sa réunion ordinaire mercredi, présidée par le Premier Ministre, M. Abdallah Hamdouk, au cours de laquelle les ministres ont reçu des éclaircissements sur les négociations de paix et la signature de l'accord par initiales avec le Front Révolutionnaire et les mouvements de lutte armée.

Le ministre de la Défense, Maj-Gen. Yassin Ibrahim a évoqué les grands efforts consentis dans la piste du Darfour, notant l'accord conclu notamment l'arrêt des hostilités, le cessez-le-feu qui doit commencer après la signature de l'accord de paix.

Le Ministre de la défense a passé en revue le processus de fusion et de démobilisation des forces, à commencer par le processus de rassemblement et d'identification des points focaux pour la livraison des armes, les mécanismes de commandement et de contrôle, et l'importance de former un comité permanent de cessez-le-feu et le critères d'admission dans les forces armées.

Le Cabinet a exprimé sa gratitude à l'État du Sud-Soudan pour son role dans le parrainage du processus de paix à ce stade de l'histoire du Soudan, soulignant l'importance de parvenir à la paix en tant qu'objectif principal et suprême.

Le Premier ministre Hamdouk a fait une déclaration sur l'accord signé avec Lt-Gen.Abdulaziz Al-Hilu le chef du Mouvement populaire de libération du Soudan - Nord à Addis-Abeba, notant qu'il ouvre une porte importante pour parvenir à une paix globale en rétablissant le forum de dialogue avec le SPLM à Juba, indiquant que les efforts avec le Mouvement de libération du Soudan - Abdul Wahid Mohammed Nour se poursuivront.