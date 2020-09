Madagascar: Cabaret - Solo Andrianasolo reprend au Lamako Tsiadana

Solo Andrianasolo régalera les mélomanes avec sa musique.

Si les noctambules devront encore prendre leur mal en patience, les mélomanes auront le samedi pour récupérer des mois de confinement. Avec Solo Andrianasolo, le rendez-vous se tiendra au Lamako Tsiadana à partir de 16h. Ambiance jazzy, variété et interprétation au menu. Comme toujours, le chanteur reprendra ses meilleurs titres comme l'incontournable « Hasambarana » mais aussi « Isaky », « Fanekem-pinoana », « Mahery ny fitia ». Grâce à son jeu de guitare conquérant et cette voix porteuse qui lui fait sa notoriété depuis son plus jeune âge, Solo Andrianasolo n'a rien à envier aux autres. Poly-instrumentiste, il aime emporter son public dans ce petit monde musical à lui à travers ses morceaux choisis.

A noter que ce week-end marque la reprise de la scène dans la Grande île. Incontestablement, cette fin de semaine sera un tournant dans le milieu artistique et culturel. Evidemment, comme les autres événements soumis au respect des gestes barrières, la réservation est de mise pour assister à cet évènement, afin de limiter les convives à cinquante personnes. Pour sa part, Solo Andrianasolo est on ne peut plus prêt à renouer avec les fans. Le crooner enchantera une fois de plus les amateurs de bonne musique.