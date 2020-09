Madagascar: Electrification rurale - Deux nouveaux villages équipés en énergie solaire par WeLight

WeLight est spécialisée dans le déploiement de l'énergie solaire.

WeLight s'impose comme un acteur de référence de l'électrification rurale à Madagascar et affirme ses ambitions de développement économique des zones enclavées grâce à l'accès à l'énergie.

Acteur de référence de l'électrification rurale à Madagascar, WeLight continue de déployer des solutions solaires dans les zones les plus reculées de Madagascar

Propre et abordable

Deux nouveaux villages viennent d'être dotés d'une électricité propre et abordable. Il s'agit, en l'occurrence, de Mahavanona dans la région Diana et d'Ambatoharanana dans la région Analanjirofo. Ces deux nouvelles réalisations portent à 23 le nombre des villages équipés par WeLight, avec 10 000 personnes connectées. En effet, avec ces deux projets qui ont nécessité plusieurs mois de construction, ce sont plus de 3 000 personnes supplémentaires qui pourront bénéficier d'une électricité propre et abordable dans ces deux villages enclavés. « Avec la mise en service des villages de Mahavanona et d'Ambatoharanana, nous sommes fiers de contribuer à notre mesure aux progrès de la politique de déploiement de l'électrification rurale de Madagascar », a déclaré Romain de Villeneuve, directeur général de WeLigh,

Trois acteurs

Ces projets font de WeLight un acteur énergétique majeur à Madagascar. WeLight est un projet né de la volonté de trois acteurs d'unir leurs complémentarités pour accélérer l'inclusion énergétique en Afrique. Il s'agit d'Axian, un groupe diversifié africain spécialiste des télécoms, qui bénéficie d'un très fort ancrage sur le continent; Sagemcom, une entreprise française, leader européen sur le marché des terminaux communicants et dans la mise en place de mini-réseaux en Afrique et Norfund, la banque de développement norvégienne. WeLight offre une énergie fiable, accessible et propre aux populations des zones rurales enclavées de Madagascar et d'Afrique subsaharienne, grâce au déploiement de nouvelles technologies innovantes et à la mise en place de moyens de paiement accessibles à tous.

Depuis deux ans, en collaboration avec le ministère de l'Énergie et l'ADER, WeLight a déployé ses mini-centrales de production électrique sur 23 villages dans huit régions de Madagascar. À ce jour, 2 300 foyers et petites entreprises ont souscrit à ses services. Les actionnaires de WeLight, les partenaires techniques et les équipes sont tous engagés à poursuivre cet élan pour contribuer significativement aux succès à venir de la politique de développement rural de Madagascar.»