Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - Les imams Moussa Dramé et Aboubacar Konaté prient pour une présidentielle 2020 apaisée

Le samedi 5 septembre 2020, lors d'une conférence coranique à laquelle il a invité dans sa mosquée à Grand-Bassam, son collègue Imam Aboubacar Konaté (Imam de la grande mosquée Al Fatih de Treichville à l'Avenue 8 rue 15, et président de l'Organisation des établissements de l'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire), El Hadj Moussa Dramé, Imam de la Mosquée Fatmata Zahara et son hôte ont prié pour une présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire.ong>

Les deux guides religieux se sont particulièrement adressés à la jeunesse. « Nous profitons de la prière de ce jour pour interpeller nos enfants. Nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle qui se tiendra le 31 octobre 2020.

À mesure que nous approchons de cette date, nous constatons que sur le terrain politique, les hommes politiques se servent de ces enfants et les poussent à la violence. C'est vrai que chaque Ivoirien a un candidat qu'il supporte. Mais, chacun doit être avant tout, un supporter de la paix », a-t-il appelé.

« Chaque Ivoirien doit se dire qu'il se doit d'être un détenteur de la paix, et non encourager la violence »

Et l'Imam Moussa Dramé de poursuivre pour dire que : « Chacun doit se dire que "la paix doit venir de moi". Chaque Ivoirien et tout habitant de la Côte d'Ivoire doit se dire qu'il doit être un détenteur de la paix, et non encourager la violence.

C'est dans la paix que l'on peut construire une nation. Quand il y a la guerre et la violence, le système se détruit. Que chacun se dise qu'il ne doit pas être celui qui attise les violences. Quand on prend le cas des jeunes gens qui ont cassé et détruit des biens à Bonoua, aucun enfant d'homme politique n'était parmi eux.

Nous appelons les uns et les autres à prendre conscience que la paix appartient à chacun de nous. Nous avons formé nos enfants spirituellement ce jour. Parce que, lorsqu'on est formé spirituellement, on devient un homme de paix. On ne soutient jamais la violence. On construit mais on ne détruit pas.

Chacun de nous doit parler à son enfant », a invité l'Imam Dramé, par ailleurs, président de la Fédération interreligieuse pour la paix et le développement. Qui a insisté sur l'importance de l'éducation religieuse des enfants, pour une meilleure construction de la nation.

Imam Aboubacar Konaté : « Que l'Etat de Côte d'Ivoire nous aide dans l'éducation religieuse de nos enfants »

Après avoir lui aussi appelé la jeunesse ivoirienne à la retenue en cette période électorale, l'Imam Aboubacar Konaté a insisté sur l'importance de l'éducation religieuse de la jeunesse, pour la construction d'un pays en paix.

Il en a profité pour inviter l'Etat de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'éducation national et de la formation professionnelle à poursuivre la reconnaissance des établissements de l'enseignement confessionnel islamique.

« 400 écoles coraniques sont, à ce jour, officiellement reconnues par le ministère de l'éducation nationale. Or, nous dénombrons environ 3000 écoles coraniques à travers le pays. Nous avons commencé ce combat pour leur reconnaissance depuis 1997.

Ce sont des enfants ivoiriens qui y fréquentent. Il n'est pas bien que ceux-là restent en marge de la reconnaissance de l'Etat. Le combat continue.

Et nous avons foi que, d'ici 2030, près de 80% de ces établissements seront reconnus par le ministère de l'éducation national. Que l'Etat de Côte d'Ivoire nous aide dans l'éducation religieuse de nos enfants », a plaidé le guide religieux.