Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Pour des élections apaisées - le maire Baillet Ben sensibilise les populations du Cavally sur la conduite à tenir

Le maire de Guiglo, Baillet Ben Séverin a rencontré les populations de la ville pour une sensibilisation à des élections apaisées dans le Cavally.

« Vous savez bien ce qu'il s'est passé dans la crise de 2002 et 2011. Nous devons garder notre sérénité et regarder l'avenir de la Côte d'Ivoire et celui du Cavally.

Vous voyez bien depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a commencé à se développer et c'est ça les vrais houphouetistes », a fait savoir le maire Baillet Ben.

Il a souligné que le Cavally et la capitale régionale Guiglo ne doivent pas être en marge du développement qui est déjà inscrit dans le programme social du gouvernement (Psgouv).

Il a dit : « Nous ne devons pas perdre de vue ce développement. C'est en cela je suis fier de vous. Parce que dans le Cavally, il n'y a aucune manifestation, aucun casse et ni mort. Notre dignité Wê ne doit pas être bafouée.

On nous connaît en tant que peuple hospitalier. Nous devons toujours incarner ces valeurs», avant d'instruire les jeunes sur l'identité des peuples vivant en Côte d'Ivoire.

Le maire a aussi ajouté que le problème de xénophobie n'existe plus dans le pays . Il a souhaité que ce problème soit effacé des esprits des jeunes.

Les jeunes très ravis de cette rencontre ont profité de cette occasion pour exposer leur préoccupation et formuler des doléances au maire Baillet Ben.

Le premier responsable de la jeunesse régionale Todé Blaise a dit : « La candidature du président Alassane Ouattara ne pose pas de problème chez nous à l'ouest et surtout dans le Cavally.

Mais la seule peine que nous pouvons souligner, c'est le chômage de nos jeunes diplômés et la vente illicite des forêts classées qui est devenue un business pour les agents de la Sodefor déployés chez nous.

Nous ne pouvons pas comprendre que des milliers de tonnes de cacao quittent notre région pour Abidjan et l'Europe et il n'y a aucune usine de ces produits pour employer les jeunes.

C'est pourquoi, nous jeunes, nous sommes engagés pour célébrer une journée de paix le 15 septembre 2020 à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo en présence du Premier ministre , ministre de la Défense Hamed Bakayoko et le ministre de la protection sociale et à tous les cadres de la région pour dire non à la violence mais surtout de prendre en compte l'emploi des jeunes qui sont au chômage.»