Congo-Kinshasa/Mauritanie: Les Léopards joueront en amical contre la Mauritanie et le Maroc en octobre

La date Fifa du mois d'octobre prochain ne passera pas inaperçue chez les Léopards de la République Démocratique du Congo. Le sélectionneur Christian N'sengi Biembe et ses poulains effectueront un stage du 5 au 13 octobre, qui sera sanctionné par deux matches amicaux contre notamment : la Mauritanie et le Maroc, au Complexe Sportif Moulay Abdellah, à Rabat.

Si le stage de septembre en Tunisie a été annulé, en tout cas, celui-ci ne ratera pas, d'autant plus que le mois qui va suivre, sera le mois de double confrontations pour le compte de la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021. Les matches se joueront du 9 au 17 novembre, et les Léopards dans le groupe D, seront face aux Palancras Negras de l'Angola.

Avec deux points seulement en deux sorties, les Léopards devront jouer le tout pour le tout, afin de gagner les 6 points dans cette double confrontation pour se mettre à l'abri. C'est dans ce sens que N'sengi Biembe prévoit un match amical test de haut niveau avant cette épreuve: «il est en effet cohérent de terminer le stage de la reprise par au moins un match amical de haut niveau, dans un excellent cadre de travail. Il faudrait profiter d'un excellent site pour bosser à fond», avait-il déclaré il y a quelques jours.

La cinquième et sixième journée interviendra du 22 au 30 mars 2021, et la Can se jouera donc au mois de juin. Mais, pendant la préparation pour cette phase finale qui interviendra du 31 mai au 15 juin 2021 : la première et la deuxième journée des Eliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 ; du 30 août au 7septembre 2021 : troisième et quatrième journées ; et du 4 au 12 octobre 2021 : cinquième et sixième.

Du 8 au 16 novembre 2021 : Barrages des Eliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA- CM Qatar 2022.