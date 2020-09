Cote d'Ivoire: Agneby-Tiassa - Isaac Gnamba Yao - « Désormais, il n'y a plus de place pour les discours politiques et les belles promesses »

Le 1er Vice-président du Conseil régional de l'Agneby-Tiassa, Isaac Gnamba Yao, par ailleurs directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, a réuni le samedi 29 Août 2020, dans la sous-préfecture de Aboudé, dont il est natif, toute la jeunesse du canton Krobou venue de tous les villages et campements des Sous-préfectures de Oress-Krobou et Aboudé.

À cette occasion, celui qui s'est engagé depuis plus de trois ans auprès de ses parents pour apporter sa contribution au développement de son canton, mais aussi de la région, a sensibilisé la jeunesse au vivre ensemble, les invitant à se rassembler afin que des initiatives soient prises pour l'autonomisation de cette jeunesse, avec en prime, un fort accent pour les actions génératrices de revenus au profit des jeunes filles.

« Désormais, il n'y a plus de place pour les discours politiques et les belles promesses qui endorment notre vaillante jeunesse pourtant pétrie de talents et de potentiels », a expliqué Isaac Gnamba Yao.

Il a ensuite procédé devant cette jeunesse à la signature d'une convention avec Smart'bab, pour le financement et la construction d'un kiosque communautaire, avec toute une gamme de services et de technologie qu'il mettra à la disposition de la jeunesse du canton.

Isaac Gnamba Yao vient ainsi d'offrir à la sous-préfecture de Aboudé, une grande boutique multi-services qui sera essentiellement exploitée via la franchise, par l'association de jeunes du canton.

Après cette rencontre, les jeunes sont repartis plus que satisfaits de l'acte et surtout du discours de paix, de cohésion sociale et de développement.