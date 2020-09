Cote d'Ivoire: Sous l'impulsion de Diaby Lanciné - La responsable des femmes du Pdci Rda de Benelux vire au Rhdp

Dans le cadre de sa grande tournée qu'il entreprend à l'extérieur du pays, Lanciné Diaby, le Directeur exécutif adjoint chargé des militants de l'extérieur (DEAME), du RHDP, a animé un meeting le samedi 29 Août 2020 en Belgique à Benelux au rond-point Robert Schuman. À cette occasion, la responsable des femmes du Pdci Rda de Benelux a déposé ses valises au Rhdp.

Donnant les raisons de son revirement, Mme Aline Nanan Kadjo, Présidente de l'UFPDCI du Benelux a estimé qu'Alassane Ouattara est le meilleur choix pour la Côte d'Ivoire.

Elle a officiellement pris l'engagement de travailler aux côtés de ses frères et sœurs de la DEAME pour assurer une victoire écrasante d'Ado au soir du 31 octobre 2020.

« Je voudrais apporter tout mon soutien à la candidature d'Ado pour la présidentielle de 2020. Il a fait un excellent travail pendant les 10 dernières années.

Il a apporté la paix, le développement. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'être fait en Côte d'Ivoire. On ne peut pas freiner cela. Si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on l'exprime dans les urnes », a indiqué à son tour M. Dilué.

En véritable pèlerin pour la cause du parti présidentiel, Lanciné Diaby n'a pas voulu se faire conter le rendez-vous de Bruxelles. C'est un Directeur heureux qui a pris la parole pour conclure la cérémonie de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara au scrutin du 31 octobre prochain.

« On a honoré plusieurs rendez-vous à Paris. On était parti de la place de la Bastille à celle de la République. Ce sont des symboles forts de la France par rapport à la démocratie et à la liberté. Après la France, nous sommes venus à Bruxelles, la capitale de l'Union européenne.

C'est une ville qui est au centre de toutes les décisions importantes du monde. Lorsque le président de la République a répondu favorablement à notre appel de briguer le 1er mandat de la 3è République, des voix se sont levées pour dire que nous violons la constitution. Si nous ne réagissons pas, on aura l'impression qu'ils ont raison.

Alors, nous apportons la controverse pour dire que les allégations de l'opposition sont infondées et que la candidature d'Alassane Ouattara est légale et légitime.

Le bilan de nos rencontres est satisfaisant. Les militants ont toujours répondu massivement à chaque ́étape. Et nous allons de record en record», a révélé le patron des militants RHDP de l'extérieur.

Malgré les restrictions dues à la pandémie de la covid-19, les militants RHDP sont venus de toute la Belgique et des autres pays européens. « La période n'est pas propice au grand rassemblement à cause de la pandémie avec des règles sanitaires qu'on doit respecter.

Mais il y a eu quand même beaucoup de monde. J'espère que la police va être indulgente avec nous. Nous avons un candidat hors-pair. Nous avons quelqu'un dont les compétences sont reconnues de façon internationale. C'est le président Alassane Ouattara », a réitéré́ Mamadou Ouattara, délégué du Benelux.

Cette cérémonie a enregistré la participation en nombre impressionnant des nouveaux majeurs. Après l'étape de Beligique, la prochaine étape de Lanciné Diaby est la suisse.