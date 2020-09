Angola: Le pays défend la promotion de l'agriculture de précision

Rome — L'Angola a défendu mercredi, dans la ville de Rome, en Italie, la création d'une large base de travail inclusif pour soutenir la promotion de l'agriculture de précision.

La position du pays a été exprimée par l'ambassadrice Fátima Jardim lors de la 130e session du Conseil d'administration du Fonds international de développement agricole (FIDA), qui se tient du 8 au 11 de ce mois au siège de cette agence des Nations Unies (ONU), sous le slogan «Une agriculture de précision pour promouvoir la transformation inclusive des systèmes alimentaires».

L'Angola considère que le développement de l'agriculture de précision peut être le moyen pour les paysans, ainsi que pour les petits, moyens et grands agriculteurs, d'augmenter la productivité, de réduire les coûts de production et de rationaliser l'utilisation des terres.

Le concept d'agriculture de précision est apparu dans les années 1980 comme une combinaison de techniques et de technologies visant une pratique agricole plus précise et contrôlée. Au fil du temps, ce type d'agriculture a évolué, intégrant une série de technologies de l'information et de la communication, ainsi que des technologies numériques, afin d'optimiser la production agricole.

Le pays prône également un investissement intensif dans les nouvelles générations, en particulier les jeunes vivant dans les zones rurales et, dans le même temps, en profitant des écoles de campagnes pour mettre à jour les agriculteurs et faire prendre conscience des avantages de l'utilisation des nouvelles technologies.

Pour l'Angola, la composante de l'agriculture de précision doit être intégrée dans la conception de nouveaux projets, en tenant compte des spécificités des pays, en termes de niveaux d'éducation, de qualification des travailleurs ruraux, ainsi que de la qualité et de la quantité des niveaux d'infrastructure existantes.

Elle suggère, à propos, que le FIDA collabore avec les instituts moyens et supérieurs d'agronomie, de médecine vétérinaire et de pêche, les centres de recherche et les institutions internationales crédibles liées au sujet pour l'échange d'informations, la sensibilisation et la transmission des connaissances aux jeunes sur les défis de l'agriculture dans leurs pays et le potentiel de l'agriculture de précision pour favoriser leur développement.

La représentante permanente de l'Angola au FIDA déclare que les politiques d'intervention publiques et privées doivent être adéquates pour réduire la faim, la pauvreté et la malnutrition en Afrique.

Dans le même cadre, elle souligne que pour accélérer la transformation et le développement de la durabilité rurale, la vision de l'agriculture est devenue multidimensionnelle et il est nécessaire de construire des alliances et de renforcer les initiatives.

"Des initiatives de stimulation seront essentielles et nous tenons à féliciter main dans la main le Président du FIDA, Gilbert Fossoun Houngbo", a ajouté Fátima Jardim.

De l'avis de l'Angola, a-t-elle indiqué, "le rôle des femmes devrait être particulièrement pris en compte, comme indiqué dans le document du secrétariat, afin d'éliminer la discrimination qui a toujours été ciblée dans le travail agricole".

Pour la diplomate angolaise, les femmes et les jeunes doivent être mis en avant, puisqu'en Afrique subsaharienne, ils représentent 72% de la main-d'œuvre agricole et peuvent galvaniser le rôle de leader sur le continent.

Elle a également déclaré que l'intégration de l'action climatique devrait être soulignée en tant que réponse pour améliorer les prévisions météorologiques et une meilleure préparation de programmes intégrés adaptés au changement climatique.

Le FIDA a présenté des informations récapitulatives sur ses travaux pendant la période du Covid-19 et sur l'appui fourni par l'organisation aux pays connaissant les plus grandes difficultés.

Certains pays ont également demandé qu'un point sur la réforme de l'ONU soit inclus dans tous les ordres du jour des conseils et une discussion sur le racisme lors du prochain conseil.