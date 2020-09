Afrique: L'Angola réitère l'importance de l'investissement en Afrique

Luanda — La représentante permanente de l'Angola auprès du Bureau des Nations Unies (ONU) et d'autres organisations internationales à Genève, en Suisse, Margarida Izata, a déclaré mercredi que l'Angola réitère l'importance d'augmenter les niveaux d'investissement en Afrique.

Pour l'Ambassadrice Margarida Izata, qui intervenait en tant que coordinatrice du groupe africain, lors de la séance de clôture de la 67e Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, tenue en Suisse, les Africains apprécient l'analyse détaillée des Investissements directs étrangers (IDE) en Afrique , dans le cadre de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et de la transformation de la production sur le continent.

Lors de l'événement, le groupe africain a noté avec préoccupation qu'avec l'impact de la pandémie du Covid-19, les flux d'investissements directs étrangers vers l'Afrique passeront de 25 à 40% en 2020, selon le rapport en cours d'analyse.

L'ambassadeur a regretté que la baisse attendue soit particulièrement préoccupante car les flux des IDE vers l'Afrique sont déjà sur une tendance à la baisse, ayant diminué de 10% et atteint un chiffre de 45 milliards USD en 2019, ce qui a un impact négatif sur les ressources naturelles pour la fabrication et le secteur des services sur le continent.

Selon Margarida Izata, malgré les perspectives de réduction immédiate des IDE pour le continent africain, certains facteurs atténuants peuvent limiter l'ampleur de la baisse et aider à amorcer une reprise. Celles-ci comprennent, dans un proche avenir, la mise en œuvre de l'Accord sur la zone de libre-échange africaine et la conclusion de son protocole d'investissement, ainsi que l'approfondissement des initiatives soutenues par les principales économies émergentes et mondiales.

Le groupe africain a félicité la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) pour ses efforts visant à fournir des avis d'experts et des conseils afin d'aider les pays africains dans le contexte du protocole d'investissement du continent et a appelé l'organisation à poursuivre sa formation annuelle sur les accords internationaux d'investissement dans le continent, à travers ses plateformes.

Le groupe a également reconnu le soutien de la CNUCED à la plate-forme de gouvernance électronique qui a permis à des pays du continent africain, tels que le Bénin, le Kenya, le Mali, le Cameroun, le Lesotho, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie, de continuer à fournir des services essentiels et de nouvelles mesures d'allégement fiscal pour entreprises, grâce à des fenêtres en ligne uniques, tandis que les bureaux physiques étaient fermés.

Le groupe africain a encouragé la CNUCED à continuer de fournir des contributions analytiques et une assistance technique aux États membres dans le domaine de l'investissement pour le développement, y compris le suivi des tendances d'investissement qui permettront la mise en œuvre du Programme 2030.

L'Angola coordonne le groupe africain à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, dans le cadre d'un mandat tournant d'un an, où il défend résolument les intérêts de l'Afrique, en particulier les politiques du continent liées au développement, au commerce, aux transports, aux finances et à la technologie.