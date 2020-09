Angola: Le MPLA salue la position du PR

Luanda — Le Secrétariat du Bureau politique du MPLA a salué, mercredi, la position du Président de la République, João Lourenço, de considérer qu'il est impossible dans un État démocratique et légal, de mener tout type d'élections sans soutien juridique , concernant les élections municipales.

Selon le communiqué final de la 9ème réunion ordinaire du Secrétariat du Bureau politique du MPLA, tenue à Luanda, sous la direction de sa vice-présidente, Luísa Damião, cette organisation s'est également félicitée de la position du Conseil de la République par rapport à la tenue d'élections municipalités et aux mesures de prévention et de contrôle de la pandémie du Covid-19 en Angola.

Les membres du Secrétariat du Bureau politique du MPLA ont saisi l'occasion pour encourager le Président João Lourenço à poursuivre la lutte contre la corruption et l'impunité, exhortant les organes compétents de la justice et du droit à prendre les mesures appropriées pour protéger l'État angolais des actes criminels qui mettent en péril l'unité nationale et le bien-être de la population.

Malgré l'impact négatif de la pandémie du Covid-19, le Secrétariat du Bureau politique soutient les mesures économiques et financières promues par l'Exécutif afin de reprendre le cours normal de la vie sociale, ainsi que de relancer l'économie nationale, de soutenir les entreprises et les familles dans le besoin.

Le Secrétariat du Bureau politique du MPLA salue particulièrement l'engagement de l'Exécutif dans le secteur agricole, qui répond positivement aux besoins du marché, avec l'augmentation diversifiée des produits de la campagne, ainsi que du secteur industriel de l'économie nationale, de plus en plus aligné sur la cause de la production nationale de produits de première nécessité.

L'organe exécutif du MPLA a examiné les plans de la 3e réunion avec les premiers secrétaires des comités provinciaux et du séminaire méthodologique avec les départements des affaires politiques et électorales des comités provinciaux du parti, ainsi que le programme d'activités pour le mois de septembre 2020 du Secrétariat du Bureau politique, en mettant l'accent sur les journées commémoratives de la Journée du Fondateur de la Nation et du héros national, António Agostinho Neto, qui sera célébrée le 17 de ce mois.

Au cours de la réunion, des propositions d'ordre du jour de la 4e réunion ordinaire du Bureau politique du MPLA qui se tiendra le 29 septembre et la IVe session ordinaire du Comité central, prévue pour octobre 2020, ont également été discutées.

Le Secrétariat du Bureau politique a également analysé des questions d'actualité politique, économique et sociale dans le pays, ainsi que plusieurs questions de vie interne, notamment le projet d'une étude d'évaluation politique de l'impact du programme MPLA dans la période 2017-2020 et des informations du Secrétariat du Bureau politique sur les mesures prises au cours du 2ème trimestre 2020.