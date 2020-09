Cote d'Ivoire: Le Premier ministre Hamed Bakayoko remet 60 véhicules de type 4X4 à l'armée et à la gendarmerie nationale

Le Premier Ministre, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, a remis, le mardi 08 septembre 2020 à Abidjan, 60 véhicules de type 4X4 à l'armée nationale et à la gendarmerie nationale.

Cette action, selon le Premier Ministre réaffirme l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de travail et de vie des militaires.

« Avec ce matériel roulant, c'est plus d'efficacité pour les forces de gendarmerie et plus d'engagement pour les forces armées sur les différents fronts qui sont aujourd'hui des défis pour nous », a déclaré le Chef du gouvernement.

Au nom du ministère de la Défense et au nom des militaires, Hamed Bakayoko a traduit ses remerciements au Président de la République Alassane Ouattara qui ne ménage aucun effort pour satisfaire les demandes de l'institution qu'il dirige.

Il a félicité le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Apalo Touré pour l'engagement et le travail abattu sans relâche par leurs hommes sur tous les théâtres pour protéger le territoire et tous les Ivoiriens.

« J'ai vu de l'engagement, de l'intelligence, du dévouement, et même du sacrifice dans votre façon de travailler au quotidien au bénéfice de nos populations », a relevé le Premier ministre.

Hamed Bakayoko a salué la capacité de réaction et d'investigation des forces ivoiriennes qui ont mis la main sur une quarantaine des personnes impliquées dans l'attaque de Kafolo.

Il les a encouragés à la persévérance dans l'exercice de leurs fonctions puisque la force d'un pays se perçoit dans l'image de son armée.