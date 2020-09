Congo-Kinshasa: Contrat Chinois - Le BCPSC exige des preuves à Jolino Makelele !

La Cellule de communication du Bureau de Coordination et de Suivi du Programme Sino-Congolais n'a pas bien apprécié les propos tenus par le Ministre d'Etat, Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, David-Jolino Diwampovesa-Makelele, lors de sa conférence de presse du 27 août 2020 consacrée au bilan de l'an un du Gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga.

En effet, dans la foulée des questions, Jolino Makelele aurait qualifié le Programme Sino-Congolais d'une «grande catastrophe contractuelle» que la RDC ait connue et qu'il fallait la «remettre sur la table» pour de nouvelles négociations. Hier, mercredi 9 septembre 2020, John Omombo, Responsable de la cellule de communication du Bureau de Coordination et de Suivi du Programme Sino-Congolais (BCPSC) est monté au créneau pour éclaircir l'opinion tant nationale qu'internationale sur ce contrat chinois.

Le BCPSC aurait bien voulu que le Ministre de la Communication et Médias fournisse suffisamment des renseignements qui prouveraient que ce contrat a été mal négocié comme il l'a affirmé dans son intervention du 27 août 2020, devant les professionnels des médias. "S'il n'a pas confiance à l'inventivité et la performativité des congolais, il peut se référer à une étude qui a été menée par le Centre Carter entre les contrats classiques et le programme sino-congolais. Non seulement le centre Carter, il y a aussi la Banque Mondiale qui a mené une étude et a conseillé aux pays africains de prendre le modèle de la RDC dans le cadre de ce programme sino-congolais. Nous sommes un MODELE, soyons en fiers", martèle le BCPSC.

Genèse du programme sino-congolais

"Les délégués congolais aux discussions avec les investisseurs chinois avaient négocié ce partenariat en hommes respectables, contrairement aux vociférations explosives et tonitruantes de Monsieur le Ministre dans le but de souiller la réputation du programme sino-congolais et l'image de ses dirigeants ", a précisé John Omombo, le Responsable de la Cellule de communication du BCPSC dans sa mise au point. Pour rappelle, la Convention de collaboration du 22 avril 2008 a été conclue entre la République Démocratique du Congo et le Groupement d'Entreprises chinoises relative au Développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructures en République Démocratique du Congo. Et, en terme de répartition des parts, ce sont les chinois qui apportaient le financement et qui présentaient de garanties à Eximbank of China. Ils ont 68% des parts tandis que la Gécamines qui représente l'Etat congolais en a 32%. Jusqu'au moment où le contrat a été signé, affirme John Omombo, il n'y avait aucun partenariat de grande envergure où la Gécamines avait 20% des parts.

L'apport du contrat chinois

Pour le contrat chinois, la RDC bénéficie des infrastructures en dehors du site du projet. A ce jour, sur les 100% des bénéfices qui sont produits, il y a 35% des bénéfices qui sont affectés au paiement des dividendes des actionnaires. C'est-à-dire 32% des 35% des bénéfices destinés au groupe Gécamines et 68% de ces 35% des bénéfices destinés aux entreprises chinoises. Dans les 100%, 35% c'est pour les dividendes entre les actionnaires, 65% c'est pour le remboursement des différents prêts qui ont été contractés par la joint-venture SICOMINES pour financer les infrastructures et financer le développement du projet minier. Donc, ce contrat permet à l'Etat congolais d'avoir des infrastructures qui sont financées en partie par la Gécamines et en partie par les entreprises chinoises qui renoncent à 65% de leurs bénéfices générés par l'exploitation minière. Avec toutes ces réalisations, souligne la cellule de Communication du BCPSC, le Ministre d'Etat Jolino Makelele devrait s'informer et de se former sur les procédures des financements des projets et les mécanismes de remboursement. Surtout que, insiste le BCPSC, celui qui devrait prêcher par une gouvernance d'exemplarité plutôt que forger une rhétorique mensongère fortement enflammée.