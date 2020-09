Maroc: Standard de Liège - Selim Amallah positif au Covid-19 ?

Il y a une suspicion de Covid-19 qui plane autour de l'international marocain de Standard de Liège, Selim Amallah.

Tous les joueurs et les membres du staff du Standard ont passé des tests Covid ce mercredi matin. Tous se sont révélés négatifs. Mais il y a deux cas douteux qui suscitent une contre-analyse : Philippe Montanier, l'entraîneur des Rouches, et Selim Amallah.

« Nous avons reçu les résultats effectués hier matin, tout le monde est négatif, mais deux cas restaient douteux », a confié Alexandre Grosjean, le directeur général du Standard. « Ils ne sont pas positifs, mais douteux. Il est question de Philippe Montanier et de Selim Amallah. Nous avons pris la décision d'écarter le joueur et il s'est entraîné seul. Le coach est resté à l'écart sur le côté, et c'est Mickael Debève et Eric deflandre qui ont dirigé la séance d'entraînement. Nous attendons les résultats de la contre-analyse », a expliqué le directeur général des Rouches.

Si Montanier et Amallah sont positifs, il y aura une quarantaine. « Une quatorzaine qui devrait alors durer neuf jours. Ils manqueraient alors le match de ce samedi contre OHL et celui d'Europa League jeudi. »

Philippe Montanier et Selim Amallah ne présentent aucun symptôme. Les résultats de cette contre-analyse devraient bientôt être connus. Si celle-ci montre un résultat positif, un deuxième test sera effectué. Et si ce second test est également positif, les deux hommes seront placés en quarantaine et manqueront les deux prochains matches du Standard (samedi à OHL et jeudi contre Bala Town).