Cote d'Ivoire: Chambre de commerce et d'industrie - Le programme PA TPME officiellement lancé ce mercredi

Initié par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci) avec l'appui de la Coopération allemande (Giz), le Programme d'appui aux Très petites et moyennes entreprises (Pa Tpme) du secteur du vivrier et de l'agroalimentaire a été officiellement lancé le mercredi 9 septembre 2020, à Abidjan-Plateau.

Albert Kouatelay, directeur de cabinet adjoint, a, au nom du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, félicité le président de la Cci-Ci, Faman Touré, pour cette initiative.

« Ce programme s'inscrit dans la dynamique des actions déployées par le gouvernement en vue de soutenir les acteurs du secteur privé éprouvés par la crise sanitaire liée à la Covid-19 et favoriser la relance de leurs activités », a souligné M. Kouatelay, qui estime que ce programme vient compléter la série d'actions entreprises par le gouvernement avec à sa tête le Président de la République, Alassane Ouattara, en vue d'abréger la souffrance des populations.

Il a par ailleurs assuré les bénéficiaires du soutien et de l'accompagnement du ministère du Commerce et d'Industrie. Toutefois, il leur a recommandé le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement en vue de limiter la propagation du coronavirus dans le pays.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Faman Touré, a remercié le ministre Soulymane Diarrassouba pour sa sollicitude constante et M. Marc Levesque, directeur de programme Invest for job, représentant la Giz pour ce partenariat.

D'un coût de 152 millions de FCfa, ce programme est, selon Faman Touré, la preuve tangible de l'engagement du gouvernement allemand à accompagner le développement du secteur privé ivoirien à travers son programme Invest for Job.

« La Chambre de commerce et d'industrie s'honore de votre confiance et entend tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs de ce projet et ouvrir pourquoi pas, d'autres perspectives dont nous savons déjà les jalons posés », dit-il.

A l'en croire, cette action s'inscrit dans le cadre global du plan de soutien de sa structure au monde économique durement éprouvé par la maladie à coronavirus.

« Ce plan a été marqué dans un premier temps par la mise en place d'un comité de crise, la réalisation de visites de terrain auprès de nos ressortissants pour exprimer notre solidarité et recueillir par la même occasion leurs attentes que nous n'avons de cesse remontées aux autorités dans les divers cadres de concertation et de soutien mis en place par le gouvernement.

Le deuxième volet de cet appui apporté par notre institution, s'est traduit par des actions d'information et de formation sous la forme de webinaires, pour permettre aux dirigeants de mieux gérer leurs entreprises et faire face à cette crise inédite », a expliqué Faman Touré.

Poursuivant, il fait savoir qu'à travers ce programme, son institution donne des moyens supplémentaires aux bénéficiaires de renforcer leur résilience afin de préserver les appareils de production, maintenir les emplois et aborder la phase de relance post-crise sanitaire dans de meilleures conditions.

Pour sa part, le représentant de la Giz, Marc Levesque, a rassuré que sa structure sera toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire pour assurer son développement, l'accès à l'emploi pour les femmes et les jeunes. A la Cci-Ci, il est on ne peut plus clair.

« Nous allons vous mettre la pression dans la réalisation de ce programme », a prévenu Marc Levesque, la rassurant par la même occasion, du soutien de la Giz.

Félicitant les bénéficiaires de ce programme, il les a invités à se former davantage, à avoir des rêves mais surtout des objectifs réalisables.

Démarré le 3 août, ce programme prendra fin le 31 décembre 2020. 50 petites unités d'agro transformation et 20 sociétés coopératives sont bénéficiaires de ce programme qui vise à préserver et à créer 600 emplois actifs.