Cameroun: Fuite d'épreuves au baccalauréat - Les deux élèves libérés

Le juge d'instruction a ordonné la levée de leur mise en détention provisoire hier.

Gervais Kevin Ngassam Noghe, du Lycée classique de Bangangté, et Willy Christian Tchabouatchou Sandjong, du Lycée bilingue de Njombé, respirent à nouveau l'air de la liberté. Hier, le juge d'instruction du Tribunal de première instance de Yaoundé-Centre administratif a ordonné leur libération. Suspects dans l'affaire de la fuite d'épreuves au baccalauréat 2020, les deux élèves avaient été inculpés au mois d'août dernier en même temps que deux étudiants (Simon Makon Edgard et Brandon Wilson Ledoux Kamga Piam, domiciliés à Douala) et un professeur des collèges d'enseignement technique (Romaric Noute). Motif : « fraudes aux examens et complicité ».

Pour la suite de la procédure, Me Emmanuel Simh, avocat constitué pour la défense de Gervais Kevin Ngassam Noghe, indique qu'il reste à déterminer si l'affaire sera renvoyée en jugement, ou si les charges seront abandonnées. En attendant, les trois autres suspects resteront en prison. Leur mise en détention pourrait alors durer six mois et prendre fin le 2 mars 2021. Pour comprendre les peines encourues, il faut s'en référer à l'article 163 du Code pénal. Celui-ci dispose : « Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25 000 à deux millions de F ou de l'une de ces peines seulement, celui qui commet une fraude dans les examens ou concours dans le but d'obtenir soit l'entrée dans un service public, soit un diplôme, certificat ou titre délivré par l'Etat ou un service public national ou étranger ».

Après la mise sur pied d'une commission d'enquête administrative, sept personnes en service à la reprographie de l'Office du baccalauréat du Cameroun avaient écopé de sanctions de la part du ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga. Il s'agit d'une suspension de trois mois pour négligence et complicité de fuite d'épreuves. Celles-ci [Physique, les Sciences de la vie et de la terre et la Chimie pour les séries C, D et TI (Technologies de l'information)] avaient dû être reprogrammées les 3 et 4 août derniers.