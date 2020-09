Ile Maurice: Le DPP n'écarte pas la possibilité d'éventuelles poursuites dans l'affaire Wakashio

Le Directeur des Poursuites publiques n'écarte pas la possibilité de traduire en justice ceux ayant failli dans leurs responsabilités dans la gestion de la crise provoquée par l'échouage du Wakashio.

En effet, commentant sa décision de ne pas donner de suites à la private prosecution engagée par Bruneau Laurette contre les ministres Sudhir Maudhoo et Kavy Ramano, le capitaine indien du Wakashio et le directeur de Shipping, le DPP souligne que son bureau 'will closely monitor any development in the investigation'.

Ainsi, selon le DPP, si toute enquête 'reveals the commission of any offence by the Accused or any other person, the DPP will ensure that they are brought to trial to answer the charges."

Le DPP annonce qu'il va faire remettre au Commissaire de police tous les documents qui lui ont été remis par Bruneau Laurette et cela en vue de toute 'necessary action'.

Voici la déclaration officielle à propos de la prise de position du Directeur des Poursuites pubiques (DPP):