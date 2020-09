Ile Maurice: Port et marine - La MPA préfère aussi Dive Solutions pour le nettoyage des navires

Beaucoup de grandes compagnies maritimes internationales dont les navires croisent au large de notre île ont besoin de faire nettoyer la partie immergée du bateau régulièrement. Des microalgues et autres coquillages marins ont la fâcheuse tendance à élire domicile au-dessous de la ligne de flottaison, malgré la peinture antifouling, ce qui ralentit le bateau. Le carénage sert donc aussi à faire économiser en carburant.

Il est donc d'une importance primordiale. Une grande demande en ce sens existe à Maurice pour les navires qui viennent se ravitailler dans le port. Ce business lucratif et le potentiel existant a fini par attiser la convoitise. Le positionnement favorable de Dive Solutions au détriment d'Immersub, une compagnie familiale qui opère depuis 16 ans, en est l'illustration.

Immersub emploie environ 20 Mauriciens formés sur le tas, dont de nombreux plongeurs commerciaux. Elle se retrouve avec des dettes de plusieurs millions après que la Mauritius Ports Authority (MPA) lui a interdit de faire du hull-cleaning. Après plusieurs années de combat judiciaire, avec au moins trois procès engagés par Immersub contre la MPA, dont deux ont fini par des arrangements à l'amiable en faveur de la société sans qu'elle ne soit compensée pour les pertes de business et les frais juridiques encourus, le coup de grâce est venu en juillet 2019 : l'autorité portuaire ne reconnaît plus la licence d'Immersub et émet un ordre pour qu'elle n'opère plus.

Une compagnie sud-africaine, Aqua Tech Diving Services, a les faveurs de la MPA, au départ. Elle a fondé une compagnie mauricienne, Dive Solutions. Cette dernière reçoit une Letter of Intent de la MPA, en 2016. Elle emploie en majorité des Sud-Africains et des Philippins. D'ailleurs, elle vient de recruter cinq plongeurs sud-africains supplémentaires, dimanche dernier. Comme nous l'écrivions hier, les partenaires mauriciens de Dive Solutions : Jyandra Ragavoodoo dit Ronny, cousin d'Ammanah Ragavoodoo, avouée et proche de Pravind Jugnauth.

Elle est aussi l'épouse de Sanjaye Rawoteea, l'homme fort de la SBM. Ronny Ragavoodoo est aussi le consul honoraire de Malte à Maurice. Malte, tout comme le Panama, est un État reconnu pour accorder complaisamment son pavillon à tout navire qui le demande. Autre actionnaire de Dive Solutions : Vick (Parmanand) Tahalooa, engagé dans les assurances. L'Operations Director n'est autre que Basoodeo Seetaram, fournisseur de poisson et proche du Premier ministre. Les deux autres actionnaires sont Delshani Ghurburrun et la SudAfricaine et actionnaire principale, Tracy Clare Nettmann.

Robot nettoyeur

Delshani Ghurburrun, Jyandra Ragavoodoo et Vick Tahalooa fondent aussi Port Agency Services (PAS). Son site mentionne, comme ses activités principales, le bunkering et le hull-cleaning en plus d'être agent de nombreuses compagnies maritimes à Maurice. La boucle est bouclée.

Après la mise sous les projecteurs de la MPA, certaines langues commencent à se délier dans cet organisme sur ces contrats de nettoyage de navires. Tout commence par une réunion convoquée par la MPA le 26 octobre 2016. D'autres compagnies sont invitées, juste pour faire le nombre, comme une firme dirigée par un Français mais qui n'opère même pas dans le hull-cleaning. Le représentant de Dive Solutions, Ronny Ragavoodoo, ne se déplace même pas pour assister à cette réunion. Était-il déjà sûr de ce qui serait décidé ? La réunion est présidée par Nomita Seebaluck, Manager Port Operations. Kumar Rughooputh, le Port Environment Engineer, est aussi présent, entre autres.

On annonce aux invités qu'une licence sera octroyée à la compagnie Dive Solutions et que toute licence pour le hull-cleaning ou carénage ne sera désormais accordée qu'aux prestataires qui préservent l'environnement. Le souci de la MPA est que les animaux et autres algues retirées de la coque des navires ne doivent plus être jetés sur place, en mer. Les espèces envahissantes et non les autres formes de pollution inquiètent la MPA à tel point qu'elle accorde un moratoire de 18 mois à ceux présents, y compris Immersub, pour se mettre en conformité avec cette exigence. Selon la MPA, la solution proposée par Dive Solutions serait conforme aux nouvelles exigences, et ce, avant même que l'appareil de cette dernière ne soit réceptionné et testé.

Le représentant d'Immersub ne bronche pas. En sortant de la réunion, il engage des démarches pour changer de méthodes de nettoyage des coques de navire pour préserver la faune et la flore. Il achète un robot, le hullwiper, pour plusieurs dizaines de millions de roupies d'une firme norvégienne. Cet engin est opéré dans plusieurs ports du monde (Australie, Dubaï, Singapour), selon un ingénieur.

Pour rappel, Maurice a signé auprès de l'International Maritime Organization, le Glofouling Partnerships Project en tant que lead partnering country, s'engageant à combattre les espèces invasives grâce à des technologies comme celle proposée par la société HullWiper, membre actif dudit projet. Le robot récupère les organismes aquatiques collés aux navires en les transférant dans un conteneur sur le navire. Le contenu peut alors être évacué sur terre vers une destination approuvée par les autorités environnementales. De plus, contrairement à l'appareil utilisé par Dive Solutions, le robot d'Immersub enlève ces organismes non par frottement mais par pression de l'eau tel un Karcher, n'endommageant pas la peinture antifouling du navire, qui est très nocive pour l'environnement.

Ordre de la cour

Immersub organise, en octobre 2018, une présentation de l'appareil par un ingénieur norvégien spécialement dépêché pour cela. Le Port Master, Gervais Barbeau, y assiste alors que c'étaient le chairman et le directeur-général qui étaient invités. Selon notre source à la MPA, cette dernière demande à Immersub d'organiser une deuxième présentation à l'autorité. Pourquoi ? On ne le sait pas. Ce qu'Immersub aurait fait promptement. Immersub n'a droit qu'à trois essais pour tester son nouvel équipement devant les autorités.

En mai 2019, soit cinq mois après, la MPA adresse un email à Immersub en imposant des conditions jugées déraisonnables, selon des documents juridiques en notre possession. La MPA s'est basée sur un rapport de 23 pages préparé par un enseignant à l'Université de Maurice. Alors que le rapport du même expert sur l'appareil utilisé par Dive Solutions tient en seulement une demi-page ! Même le rapport était introuvable à l'Université et il a fallu une mise demeure pour que le rapport soit remis à Immersub par la MPA. Fort de ce rapport, la MPA interdit à Immersub de continuer ses activités de carénage sur le champ malgré son expérience, tant qu'elle ne se serait pas conformée aux nouvelles exigences. Et ce, malgré un ordre de la cour autorisant Immersub à nettoyer deux navires par mois.

Dive Solutions, elle, est autorisée à nettoyer deux navires par mois si jamais les autorités ne sont pas satisfaites de la conformité de son appareil à la protection de l'environnement. Il a été confirmé par la suite que, contrairement à Immersub, aucune autorité mandatée n'était présente durant une opération de Dive Solutions, ni avant, ni après l'octroi de sa licence. Contacté, un représentant de Dive Solutions nous a promis de nous communiquer la marque et les références de son équipement mais nous sommes toujours dans l'attente de cet envoi. De plus, selon notre interlocuteur, la MPA offre un rabais sur les frais portuaires à tous les navires utilisant Dive Solutions. Ce que la MPA ne veut ni confirmer, ni infirmer.

Immersub a entré une nouvelle action en Cour suprême, en octobre 2019, par le biais de son avocat, Me Gavin Glover. Selon nos informations, plusieurs dizaines de procès ont été engagés contre la MPA récemment par des compagnies et personnes qui s'estiment lésées par la façon de faire de cette institution.

Basoodeo Seetaram, de son côté, dit ne pas être au courant de cette affaire d'Immersub et de la MPA car il ne s'occupe que des opérations et nous prie de contacter David Huggett, manager chez Dive Solutions. Il n'avait pas répondu à nos nombreux appels et messages jusqu'à hier soir, alors que nous allions mettre sous presse. Nous reviendrons donc avec ses réponses quand nous les recevrons. David Huggett avait par ailleurs déclaré à notre collègue dans notre édition d'hier que «Basoodeo Seetaram n'était pas un employé de bureau» mais disposait «d'un laissez-passer de Dive Solutions».

La MPA, par la voix de Ramalingum Maistry, ne veut pas commenter car, selon la formule consacrée, «l'affaire est en cour», nous dit-il. Tout en disant que la méthodologie utilisée par Immersub ne correspond pas aux règlements imposés par le ministère de l'Environnement. Et de renvoyer la balle au ministère. Ce dernier a promis de revenir vers nous non sans avoir tenté au préalable de passer la patate chaude à la MPA. Quant à Immersub, son directeur ne veut pas parler à la presse, nous disant : «Nous avons un procès en cour et nous faisons confiance à celle-ci.» Me Gavin Glover ne veut commenter non plus. C'est vrai que c'est une affaire sensible.

Le carénage : stratégique

Le nettoyage des bateaux est un problème qui existe depuis que l'homme a pris la mer. On raconte que, pendant la première guerre mondiale, le SMS Emden, un croiseur allemand, put avoir un avantage sur les navires britanniques en se faisant caréner à la base anglaise de Diego Garcia, sans que les Anglais ne soient au courant. Finalement, le «SMS Emden» se fit torpiller par le «HMS Sydney» qui «bien que moins rapide que le croiseur allemand était fraîchement caréné».

La MPA commande des gilets de sauvetage

Selon nos informations, la MPA aurait passé en urgence, hier, une grosse commande de gilets de sauvetage par avion. Contacté, le Chief Executive Officer, Shekar Suntah, dément et nous dit que la MPA en a déjà un stock suffisant. On se rappellera que la polémique sur les gilets a surgi après le naufrage du Sir Gaëtan.