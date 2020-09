Gabon: "La vie de l'Homme est un vaste univers rempli de secrets" Charlène M.

Amoureuse et passionnée du 7 ème art, la jeune gabonaise Charlène Mbenga, après avoir écrit, vient réaliser son premier court métrage intitulé "SECRET" qui sera diffusé pour la première fois le 26 septembre prochain à Libreville. Elle a accordé une interview à notre média.

1- Bonjour ou bonsoir, c'est selon ! Vous êtes une passionnée du 7ème Art, le cinéma pour ne pas le citer. Pourriez-vous nous parler de vous et de cet amour pour le grand écran ?

Bonsoir-bonjour !

Alors le cinéma et moi, c'est une longue histoire. Je rentre dans ce monde par hasard. Un jour, j'accompagnais ma sœur à un casting et sur place on m'a proposé d'y participer également. Au début, j'étais assez timide, mais avec l'insistance du réalisateur, je l'ai finalement passé. A la suite de ce casting, j'avais été retenue pour un rôle secondaire. Le ciel, ou ma bonne étoile je dirais, a fait que j'obtienne finalement le rôle principal.

De 2013 à aujourd'hui, j'ai enchaîné dans des premiers rôles, des seconds rôles et de la figuration également, pour différentes structures cinématographiques.

2019 a été je dirais, une très belle année pour moi. J'avais passé une audition avec plusieurs comédiens et acteurs pour le compte d'une chaîne télé. 4 personnes avaient été sélectionnées, et j'avais été retenue pour le tournage d'une série appeler « Piégé » pour le compte de Canal+ Afrique. Étant tellement passionnée, j'ai fini par ouvrir ma propre boîte appelée « TC concept » qui réunit des acteurs amateurs. C'est grâce à « TC concept » que j'ai pu produire mon premier court-métrage.

2- "Secret ", c'est un court métrage que va découvrir le grand public dans quelques semaines. Pourquoi le choix de ce titre.

La vie de l'Homme est un vaste univers rempli de secrets. Nous avons tous des secrets, des vérités inavouées par peur d'être jugé, d'être discriminé ou encore d'être rejeté. Voilà quelques raisons qui m'ont inspirée ce titre. Je vous invite d'ailleurs à venir le découvrir le 26 Septembre à l'hôtel Inonga situé à Angondjé, deuxième cité Sherko.

3- Un court métrage de seulement 17 minutes. De quoi parle-t-il déjà ?

Le court-métrage parle de l'histoire de deux meilleures copines, des amies très proches et fusionnelles. L'une est très protectrice envers l'autre, ne sachant pas qu'elle cache un secret qui sera très vite révélé. Mais, je ne peux pas tout dire ici parce que, c'est ça le but du « SECRET » que je vous invite à venir découvrir.

4- En pénétrant les entrailles de ce film, l'on constate que vous jouez bien votre rôle. Qui est ce qui vous a inspiré d'écrire le scénario et quel message voulez-vous faire passer ?

Merci beaucoup pour votre appréciation ! Ce qui m'a inspiré à écrire, ce sont les faits de société. Ils m'inspirent beaucoup ! Le message que je veux faire passer, c'est de donner l'opportunité aux gens de s'ouvrir, de s'exprimer et de conscientiser notre communauté. Nous devons être des modèles, des exemples pour les autres. Je veux aussi faire comprendre aux gens, que les choix que nous prenons ne sont pas forcément volontaires ou meilleurs. C'est pourquoi, « il ne faut pas souvent juger un livre à sa couverture », a-t-on coutume de dire.

5- Dans chaque domaine d'activité, il y a souvent un référent. C'est qui déjà votre modèle ?

Gabrielle Union-Wade. C'est une femme inspirante et exceptionnelle. Son parcours m'inspire énormément. C'est une actrice, productrice, entrepreneure et j'en passe. Elle est ma référence.

6- Rien qu'en échangeant avec vous, on sent que vous transpirez de la passion pour le 7ème art. Quel message adresser à celles ou ceux qui le souhaitent ?

Le message pour moi, c'est qu'il faut être passionné. La passion seule ne suffit pas. Il faut être déterminé, courageux, patient et surtout, faut-il croire en soi. Ce ne sera pas toujours facile, mais avec la foi et la confiance, on y arrive. Aussi, faut-il savoir que la vie de l'homme est un combat. Ne jamais rien prendre pour acquis et se donner à fond dans ce que l'on aime.

Merci !