Maroc: Marrakech-Safi - Une panoplie de mesures pour la réussite de la rentrée universitaire 2020 - 2021 (Président de l'UCA)

Marrakech — L'Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech compte prendre une série de mesures pour assurer la réussite de la rentrée universitaire 2020-2021, en mobilisant tous les moyens nécessaires, à même de préserver la santé de l'ensemble des composantes de l'université (étudiants, enseignants et administratifs), a souligné jeudi, le Président de ladite université, Moulay El Hassan Hbid.

"L'Université compte prendre toutes les précautions nécessaires et les mesures qui s'imposent pour faciliter prochainement, la rentrée universitaire dans de meilleures conditions et accueillir les nouveaux étudiants", a relevé M. Hbid dans un entretien accordé à la MAP, rappelant que pour des raisons liées à la situation épidémiologique, l'université avait anticipé les préparatifs pour la rentrée universitaire dès le 24 août dernier.

"Cela nous a permis de programmer les examens de la session de Printemps décalés et d'inscrire les nouveaux étudiants", a-t-il dit, ajoutant que le 1er octobre prochain marquera le début de l'enseignement dans les établissements à accès régulé et le 20 octobre le démarrage des cours dans les établissements à accès ouvert.

"L'accueil des étudiants se fera en groupes réduits, alors que l'enseignement se fera en mode hybride et se déroulera avec un tiers du temps en présentiel surtout pour les travaux pratiques et les travaux dirigés, un deuxième tiers à distance et un troisième à travers le travail personnel que chaque étudiant doit investir", a-t-il expliqué.

"C'est pour cela que nous continuons la production des contenus numériques et des ressources éducatives ouvertes pour la session d'automne prochaine et probablement pour la session du printemps aussi", a relevé M. Hbid, ajoutant que l'Université continue également la préparation technique des classes virtuelles et des cours scénarisés pour garantir la continuité pédagogique dans ce contexte délicat de pandémie.

Soulignant que l'Université compte "renforcer l'enseignement à distance pour les raisons sanitaires certes, mais également parce que nous nous dirigeons vers une version virtuelle de l'UCA, M. Hbid a relevé que l'enseignement à distance à travers la méthode hybride ou à travers des ressources, tels les Moocs est un choix auquel, l'Université a adhéré pour faire face à la problématique de la massification et pour pallier les problèmes linguistiques qui entravent la compréhension des étudiants de leurs cours en présentiel.

"L'enseignement à distance, pour nous actuellement, n'est plus un choix mais une nécessité pour les raisons sanitaires que nous vivons tous", a-t-il affirmé, expliquant que l'axe du numérique que l'université a pu développer, ces dernières années, offre aujourd'hui une pédagogie améliorée et complétée par des supports numériques "Online" et "Offline" intégrant de nouvelles méthodes d'apprentissage.

Cette composante, a fait savoir M. Hbid, propose la mise en place d'un environnement numérique de travail, l'intégration de nouveaux modes d'apprentissage via des plateformes et des solutions innovantes, autant d'outils qui ont "pour vocation de renforcer l'offre pédagogique de notre région dans ces conditions délicates du confinement".

Dans ce sens, il a mis en exergue le rôle du Centre d'études, d'évaluation et de recherches pédagogiques (CEERP) dans le développement du dispositif de l'enseignement à distance.

"En plus de promouvoir la formation par la recherche, de programmer des formations continues dans les domaines de la didactique, d'accompagner les enseignants chercheurs et les responsables de filières dans le processus de montage des filières, le Centre assure une mission non moins importante qui est celle de promouvoir l'innovation des pratiques pédagogiques et d'accompagner les enseignants dans la production des ressources pédagogiques innovantes", a relevé le président de l'UCA.

Il a ajouté que le CEERP se joint au Centre de l'Innovation Pédagogique (CIP) et au Centre de la Formation Continue de l'université Cadi Ayyad, pour mutualiser les efforts et les moyens dans un seul objectif : le renforcement du dispositif de l'enseignement à distance.

Ces centres, a-t-il tenu à préciser, œuvrent dans la mise en place de plateformes numériques, le développement de nouvelles plateformes pour l'enseignement pratique au profit de plusieurs filières, la promotion des Nouvelles Technologies d'enseignement et d'apprentissage dans l'université, la production de ressources audio-visuelles ouvertes et adaptées à son environnement et l'accompagnement des parties prenantes dans le processus de développement de leurs pratiques pédagogiques.