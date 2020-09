Congo-Brazzaville: PCT-Pool - Plus de 300 nouveaux adhérents

Le président de la Fédération du Parti congolais du travail (PCT) du département du Pool, Jean Pierre Manoukou Kouba, a fait porter, le 9 septembre à Kinkala, des insignes du parti à un échantillon de personnes qui ont adhéré à la formation socle de la majorité présidentielle.

Plus de 300 personnes ont adhéré au PCT dans la commune et le district de Kinkala ainsi qu'à Louingui, dans le département du Pool, à l'issue de la campagne de restructuration des organes de base et intermédiaires du parti organisée récemment. Remettant les insignes et les documents fondamentaux du parti à ces nouveaux adhérents, Jean Pierre Manoukou Kouba les a invités à maîtriser les statuts et le règlement intérieur mis à leur disposition.

« Vous avez fait le bon choix; parce que maintenant il faut savoir se protéger. Vous n'êtes pas venus vous cacher mais servir le peuple congolais sous la très haute direction du camarade Denis Sassou N'Guesso, président du comité central de notre parti et du secrétaire général, Pierre Moussa... L'insigne, c'est la marque distinctive d'appartenance au PCT », a-t-il rappelé.

Il a également insisté sur le respect de l'emblème du PCT qui représente les sept principes fondamentaux qu'il est nécessaire, selon lui, de retenir et d'appliquer à tout moment et sans faille. Il s'agit notamment de la démocratie, du dialogue, de la concertation, du consensus, de la tolérance, du droit à la différence, du respect des droits de l'homme, du genre, des groupes vulnérables, de la transparence dans la gestion du parti, du respect au sein des organes et du principe de la majorité du parti à tous les niveaux.

« J'invite donc tous les camarades à accueillir les nouveaux membres du PCT avec toute l'affection et la solidarité qu'ils sont en droit d'attendre. Si nous devons continuer de bénéficier de la confiance que nous témoigne le secrétaire général, alors camarades, soyons prêts à relever les défis qui pointent à l'horizon. Bienvenue à tous les camarades qui nous rejoignent sur ce chantier et qui nous accompagnent », a conclu Jean Pierre Manoukou Kouba.

L'un des adhérents, Kady Alain Hebert, pense qu'il a fait un bon choix en renforçant les rangs du parti au pouvoir. « Le PCT c'est un grand parti reconnu par tout le monde et ma fierté, c'est désormais d'appartenir à cette grande famille et d'apporter ma petite contribution pour le bien-être du peuple congolais dans la gestion de la chose publique », a-t-il souligné.