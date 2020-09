Angola: Les projets du PIIM démarrent vendredi à Cuando Cubango

Menongue (Angola) — La pose de la première pierre pour la construction de l'administration communale de Jamba Cueio, dans la province de Cuando Cubango, prévue vendredi, marque le début officiel des projets inclus dans le Plan d'Intervention dans les municipalités (PIIM) dans cette localité.

Pour être lancés par le gouverneur Júlio Bessa, les travaux dans cette municipalité, à plus de 70 kilomètres au sud de la capitale, Menongue, comprennent le bureau de l'administrateur, le centre médical et les écoles secondaires du premier cycle.

Le gouvernant a annoncé mercredi, lors d'une conférence de presse, les principaux projets à réaliser, expliquant qu'au niveau global, il y en a environ 500, évalués à 50 millions de dollars, dans une exécution de cinq ans. Il a rappelé que les constructions d'écoles, de postes de santé, d'hôpitaux municipaux et d'autres infrastructures au niveau provincial respecteront les normes recommandées et qu'il y aura une inspection plus rigoureuse afin d'assurer leur qualité et leur durabilité. Entre autres, des projets liés à l'extension du réseau électrique, au terrassement, à la construction d'écoles des 1er et 2ème cycles de l'enseignement secondaire, aux systèmes d'approvisionnement en eau et en énergie, au lotissement et à l'urbanisation, aux jardins communautaires, à l'éclairage public, aux télécommunications, aux centres culturels, aux bibliothèques, aux terrains sportifs, parcs, centres pour enfants et cuisines communautaires.