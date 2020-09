Angola: Une gouvernante valorise le travail d'Agostinho Neto

Menongue (Angola) — La dimension politique et diplomatique d'Agostinho Neto dépasse les frontières géographiques de l'Angola et a un impact positif sur le continent africain, notamment dans la région sud, a déclaré jeudi, à Menongue, la vice-gouverneure de Cuando Cubango, Carla Cativa.

La gouvernante s'exprimait à l'ouverture de la journée commémorative de la Journée du héros national (17 septembre), évoquant que le présage du nationaliste angolais "en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en Namibie est la poursuite de notre lutte", qui viendrait " inspirer », directement ou indirectement, d'autres générations.

Elle a défendu l'appréciation continue de la vie et de l'œuvre du premier président de l'Angola, figure incontournable de l'histoire du pays.

Honorer, respecter et éterniser ses actes est fondamental pour les générations actuelles et futures, selon la dirigeante qui souligne le courage, le dévouement et la persévérance d'Agostinho Neto dans la lutte pour la libération du joug colonial et l'indépendance nationale.

«Nous célébrons en reconnaissant ses qualités de médecin, d'humaniste, d'homme de lettres et, surtout, de nationaliste convaincu et engagé corps et âme dans les causes du pays», a-t-elle ajouté.

Des délégués et directeurs d'institutions publiques, des autorités traditionnelles et ecclésiastiques et des membres de partis politiques ayant des sièges parlementaires étaient présents.

La journée comprend, entre autres activités, des débats radiophoniques, des conférences sur la vie et l'œuvre de Neto et une exposition photographique.