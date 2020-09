Algérie: Le Projet de la révision constitutionnelle vendredi devant la Commission juridique

Alger — La Commission des affaires juridiques et administratives, des droits de l'Homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial du Conseil de la nation, tiendra vendredi, une réunion élargie pour la présentation et le débat du texte de loi portant révision de la constitution, indique jeudi un communiqué du Conseil.

"La Commission des affaires juridiques et administratives, des droits de l'Homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial du Conseil de la nation tiendra, vendredi 11 septembre à 9h30, sous la présidence de M. Salah Goudjil, président du Conseil par intérim, une réunion élargie aux membres du bureau du Conseil, présidents des groupes parlementaires et contrôleur parlementaire du

Pour rappel, les membres de l'assemblée populaire nationale (APN) ont adopté jeudi le projet de loi portant révision constitutionnelle.