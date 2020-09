Algérie: La révision de la Constitution - des réformes profondes dans la gestion de affaires de l'Etat

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, jeudi à Alger, que le projet de révision constitutionnelle amorcera "des réformes structurelles profondes dans le mode de gestion des affaires de l'Etat et luttera contre toutes pratiques négatives allant à l'encontre de l'Etat de droit".

"Le projet de révision constitutionnelle amorcera des réformes structurelles profondes dans le mode de gestion des affaires de l'Etat et luttera contre toutes pratiques négatives allant à l'encontre de l'Etat de droit, à l'instar de la bureaucratie, du népotisme, du régionalisme et de la corruption, en vue d'asseoir les fondements d'un Etat politiquement fort, économiquement prospère et socialement équitable", a précisé le Premier ministre lors d'une plénière consacrée au vote du projet de révision constitutionnelle par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Slimane Chenine, président de l'APN, en présence de plusieurs membres du Gouvernement.

Il instaure également "une étroite collaboration entre les pouvoirs exécutif et législatif, à la faveur de l'attachement strict de chacun des pouvoirs à ses prérogatives constitutionnelles, en vue de servir les intérêts suprêmes du pays et préserver l'unité nationale pour une prospérité pérenne du pays".

Le projet de révision constitutionnelle consacre "l'indépendance du pouvoir judiciaire, jette les bases, établit les mécanismes d'une consécration effective de la volonté populaire, exprimée durant le Hirak authentique béni et libère ce pouvoir judiciaire de toutes restrictions pour que les institutions de l'Etat soient au service du peuple et un rempart pour protéger les droits des citoyens et l'argent public", a-t-il poursuivi.

Ce projet permettra également de "moraliser la vie publique et politique, à travers la mise en place de mécanismes institutionnels et juridiques efficaces pour la lutte et la répression de la corruption et des corrompus et le tarissement de ses ressources, en s'écartant de tout cas de conflit d'intérêts ou de trafic d'influence".

Ce texte "réhabilite la société civile à travers la constitution d'une société civile libre et active, promeut la démocratie participative, en favorisant la participation de tous les citoyens sans exclusion aucune, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques et consacre réellement le principe de contrôle populaire de la gestion des affaires publiques".

Le projet de révision constitutionnelle, une réponse aux aspirations du peuple à l'édification d'un véritable Etat démocratique

Ce projet permettra de redonner l'espoir aux jeunes et de leur confier la responsabilité d'édifier leur patrie", car ces jeunes ont montré, de par leur haute compétence, leur adaptation à la modernisation et leur maitrise des nouvelles technologies, qu'ils sont "la vraie richesse de notre pays", a insisté le Premier ministre, soulignant qu'il était "temps pour que toutes les conditions soient réunies aux jeunes, en vue de développer leurs capacités et leur permettre d'être aux premiers rangs pour contribuer à l'édification de la nouvelle République".

Ce projet "consacre l'attachement de l'Algérie à son appartenance civilisationnelle islamique, arabe et amazighe ainsi qu'à son histoire, patrimoine et acquis édifiés à travers les siècles, a soutenu M. Djerad. Et d'ajouter que "cette constitution constituera un nouveau départ pour l'édification d'un Etat moderne au service du citoyen, un Etat qui puise sa force de la volonté du Peuple".

Il permettra à l'Algérie de "retrouver la place qui lui sied dans les fora internationaux, de consacrer la place de l'Armée nationale populaire (ANP) et de reconnaitre son rôle primordial dans la garantie de la stabilité du pays, la protection et la défense de ses frontières, de ses intérêts vitaux et stratégiques et de sa sécurité nationale", a conclu M. Djerad.Au terme de sa présentation, les députés ont adopté ledit projet.