Algérie: La Constitution, "un tournant décisif" dans le processus d'édification de l'Etat et "non une fin en soi"

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé jeudi à Alger que le projet de révision de la Constitution, adopté à l'Assemblée populaire nationale (APN) constituait "un tournant décisif dans le processus d'édification de l'Etat algérien", et "non une fin en soi".

"Cette Constitution n'est pas une fin en soi mais plutôt un tournant décisif dans le processus d'édification de l'Etat algérien. Elle permettra de poser les bons fondements pour l'amorce effective de la concrétisation des engagements du Président de la République pour l'édification de la nouvelle République", a indiqué M. Djerad dans une allocution au terme de l'adoption du projet de révision de la constitution par les députés lors d'une plénière présidée par Slimane Chenine, président de l'APN.

Pour le Premier ministre, le 1er novembre, date de la tenue du référendum, sera "un deuxième jalon historique témoignant de la volonté de notre peuple de relever tous les défis et de faire face à toutes les difficultés pour se libérer de toutes les contraintes et édifier un Etat de droit, d'institutions, un Etat démocratique et social fidèle aux principes de la déclaration de novembre, un Etat dans lequel tous ses enfants participent à son édification, sans exclusion, ni distinction aucune, un Etat où tous ses enfants jouissent équitablement de ses richesses dans la cohésion et l'unité nationale".

La Constitution -poursuit M. Djerad- sera soumise "au référendum du peuple, source de tout pouvoir et détenteur de la souveraineté, pour ainsi dire son dernier mot en toute liberté et nous sommes convaincus que le peuple algérien, comme à son accoutumée, plébiscitera, à la faveur de toutes les étapes décisives de son histoire, ce projet qui répond à ses aspirations et attentes exprimées durant le sursaut populaire déclenché le 22 février 2019".

Le Premier ministre a adressé aux députés, au nom du Président de la République et au nom du Gouvernement, "ses sincères remerciements", pour l'adoption du projet de révision constitutionnelle, mettant en avant "le haut niveau" qui a marqué son débat, les observations et préoccupations des députés durant les différentes étapes d'examen de ce texte au niveau de l'APN.