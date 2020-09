Algérie: Institut Cervantès lance un cours de traduction de BD de l'Arabe vers l'Espagnol

Alger — Les Instituts Cervantès d'Alger et d'Oran ont lancé un appel à participation à un cours en ligne sur les techniques de traduction de la bande dessinée de l'Arabe vers l'Espagnol, prévu du 5 octobre au 9 novembre prochains, une manière, selon les organisateurs, de permettre le rapprochement entre les Cultures et une introduction dans l'univers de la BD et du roman graphique.

Organisé sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts et l'ambassade d'Espagne en Algérie, ce cours "didactique" virtuel permettra aux participants de se familiariser avec le langage et les propres codes du 9e Art exprimé en langue arabe et d'acquérir les compétences nécessaires pour traduire des BD de l'Arabe vers l'Espagnol.

Il sera dispensé sur la plateforme de la salle virtuelle de l'Université de Valence (Espagne), pardes professeurs et des spécialistes de la BD et de la traduction.Un certificat officiel sera délivré par l'université de Valence aux élèves qui auront réussi leur formation.

L'inscription, ouverte au public jusqu'au 30 septembre, est gratuite et les personnes désireuses de postuler à ce cours devront envoyer une lettre de motivation et un court résumé sur leurs parcours personnels respectifs à l'adresse électronique, contacto@fundacionalfanar.org, où ils trouveront des explications détaillées sur les contenues de la formation.

Le cours en ligne de traduction de la bande dessinée de l'Arabe vers l'Espagnol est organisé en collaboration avec la Fundacion Al Fanar para el Conocimiento Arabe et la Catédra del Comic Fundacion SM-Universitat de Valencia.