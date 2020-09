Ile Maurice: Il est arrêté pour le vol de deux chaînes en or

Une opération policière montée vers 7 heures jeudi matin à Petite-Rivière a permis d'appréhender Ashaad Mahamoodally, 36 ans, aussi connu comme Bébé, pour deux cas de vol sur la voie publique.

Cet habitant d'un appartement de la NHDC, à La Tour Koenig a avoué sa participation dans deux cas de vols de chaînes en or à Belle-Vue-Maurel et Petit-Verger, St-Pierre, respectivement. Il a incriminé un autre habitant de La Tour Koenig comme étant son complice.

C'est à motocyclette qu'ils ont attaqué deux sexagénaires avant de les dérober de leur chaîne en or. Ashaad Mahamoodally était aussi recherché pour avoir volé le téléphone cellulaire de son fils de 17 ans.

C'est sur la base d'informations relatives au vol de la chaîne en or de l'habitante de Belle-Vue-Maurel que l'équipe du Field Intelligence Office de la division nord, menée par le sergent Forod, s'est rendue à Petite-Rivière jeudi matin. Après deux heures de surveillance, le suspect a été repéré. Toutefois il devait prendre la fuite en voyant les policiers. Après une course poursuite, il a été maîtrisé et arrêté par les constables Jugdeep et Madho. Ashaad Mahamoodally a été conduit au poste de Petite-Rivière pour y être interrogé à propos de ce vol. Il devait déclarer : «Exkiz mwa misie mo finn fer enn erer».

Se basant sur les signalements donnés par les deux victimes à l'effet qu'ils voyageaient sur une motocyclette de couleur rouge, Ashaad Mahamoodally a été également interrogé sur le vol de St-Pierre. Une fois de plus, il n'a pas tardé à avouer sa culpabilité.

Une première déposition dans cette affaire avait été effectuée le vendredi 28 août. Une femme de 66 ans balayait devant sa porte sur la route Royale à Belle-Vue-Maurel, lorsqu'une motocyclette a ralenti à sa hauteur. Le passager en croupe devait alors arracher sa chaîne en or, avant que la moto ne démarre en trombe en direction de Petite-Julie. Les deux suspects portaient des casques intégraux. La valeur de sa chaîne est de Rs 20 000.

Deux jours auparavant, une femme de 63 ans de Petit-Verger, St-Pierre avait été victime d'un vol similaire. Le 26 août vers 15 heures, elle marchait le long de la route à proximité de l'école du gouvernement de la localité pour se rendre chez sa fille.

La sexagénaire a expliqué dans sa déposition avoir vu ces deux motocyclistes peu avant son agression. Ils se parlaient devant l'entrée principale de l'école. La victime dit s'être arrêtée devant une plantation pour acheter du cotomili et du thym d'un planteur. Au même moment, elle a entendu le vrombissement du moteur, le passager en croupe sur la moto en question lui a arraché de force sa chaîne en or. Projetée au sol, elle s'est blessée aux genoux et au coude droit. Sa chaîne volée est aussi d'une valeur de Rs 20 000.

Ashaad Mahamoodally était recherché depuis le 1er août, après que son fils avait fait une déposition contre lui. L'adolescent de 17 ans était chez lui à La Tour Koenig, lorsque son père lui a demandé son téléphone cellulaire pour visionner des vidéos de Tik Tok. En début de soirée du même jour, quand il a réclamé ce téléphone, son père lui a dit qu'il l'avait vendu pour Rs 2 000.