Ile Maurice: MV Wakashio - La plateforme crowdfund.mu récolte Rs 21 m

«À ce jour, nous avons pu récolter Rs 21 219 328 de 12 000 donateurs, de 121 pays différents.» C'est ce qu'a affirmé Sébastien Sauvage, de l'ONG Eco-Sud lors d'une rencontre avec la presse le jeudi 10 septembre 2020.

Au top 10 des pays donateurs, on trouve notamment le Japon avec 25 %, suivi de l'Angleterre avec 13, 40 %, des États-Unis avec 12 % et Maurice avec 11, 3 %. Selon Sébastien Sauvage, 55 % des dons ne dépassent pas Rs 500. «Chacun a donné ce qu'il pouvait donner.»

Sébastien Sauvage explique que la levée de fonds s'accompagne d'une grande visibilité car des influenceurs comme Greta Thunberg ont partagé le lien. Énorme visibilité également grâce à #savemauritiusreefs qui a joué un rôle important dans la visibilité de la campagne.

Sébastien Sauvage annonce que ces dons seront utilisés pour des formations. Tout d'abord, former des guides terrestres et marins. Ensuite, former des agriculteurs avec des partenaires de l'endroit déjà dans l'agriculture, au sein du programme lagon bleu et finalement mobiliser des institutions comme le MITD, les SMEs, l'Ecole hôtelière et l'UOM pour développer d'autres moyens de subsistance et mettre en place un concept, «La Cité des Artisans», où les gens impactés par la marée noire pourront développer un know-how en menuiserie, plomberie, boucherie, etc.