Soudan: A'aisha Moussa lance un appel à la communauté internationale pour soutenir les réfugiés

Khartoum — La membre du Conseil souverain de transition, Mme A'aisha Moussa a appelé la communauté internationale et les organisations humanitaires à soutenir les efforts du Soudan pour répondre aux besoins des réfugiés dans le pays.

Au cours de sa rencontre mercredi dans son bureau au palais républicain, avec Mohammed Yassin Al-Tohami, le commissaire par intérim des réfugiés, Al-Tohami a noté dans un communiqué de presse que la réunion portait sur les problèmes des réfugiés dans l'État de Khartoum, dont le nombre dépasse 400000 réfugiés, indiquant que la réunion a discuté la manière d'aider les réfugiés à la lumière des conditions que traverse le Soudan, en particulier les réfugiés de l'état du Soudan du Sud hébergés par l'Etat de Khartoum.

Al-Tohami a indiqué que la réunion s'est terminée par la création d'un mécanisme technique et opérationnel entre la Commission des affaires des réfugiés et l'Administration générale des passeports et de l'immigration au Ministère de l'intérieur, en plus d'un certain nombre de ministères compétents et d'organisations bénévoles nationales et internationales avec le but de fournir l'aide et assistance aux réfugiés.