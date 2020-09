Burkina Faso: Fédération burkinabè de football - Lazare Banssé officiellement au perchoir

Le président de la Fédération burkinabè de football (FBF) sortant, Sita Sangaré, a passé le témoin, le jeudi 10 septembre 2020 à Ouagadougou, à son successeur nouvellement élu, Lazare Banssé, au cours d'une cérémonie de passation des charges présidée par le directeur exécutif de l'Union des fédérations ouest-africaines de football de la zone B (UFOA-B), Boureima Balima. Lazare Banssé a prôné « le rassemblement et l'union » pour les quatre prochaines années.

«Je veux être le président de tous. Je serai le président de tous », a clamé d'entrée de jeu, le nouveau président de la FBF, Lazare Banssé, qui a officiellement pris fonction hier jeudi 10 septembre 2020. Pour lui, c'est un « honneur » de pouvoir présider aux destinées de la FBF, tout en mesurant l'ampleur de la tâche qui l'attend.

« Ensemble, avec tous les acteurs de notre football, nous allons y arriver. Nous appelons au rassemblement, à l'union pour que nous construisions notre football.

Ensemble pour engranger de grandes victoires, non seulement pour nos clubs mais surtout pour nos Etalons. Nous avons besoin de tout le monde. C'est le premier défi qui m'attend : rassembler, unir », a-t-il lancé.

Pour atteindre ses objectifs, Lazare Banssé a mis en place un comité exécutif de 21 membres pour l'épauler. Il a alors promis de bâtir une «fédération forte et victorieuse» en faisant appel à des compétences d'horizons divers, du public ou privé, des entreprises...

Lazare Banssé a encore fait un clin d'œil à son challenger, Amado Traoré, qui s'est excusé de son absence lors de la cérémonie de passation.

« Je remercie Amado Traoré, mon aîné, candidat du programme «Action vitale » pour son fair-play et surtout pour son engagement au profit du football depuis plusieurs années.

Mes portes lui sont ouvertes et sa contribution à la construction de notre football sera prise en compte », a-t-il indiqué. Le colonel Yacouba Ouédraogo, Mory Sanou et Abdoul Karim Baguian dit Lota ont tous marqué de leur présence à la cérémonie.

De grands chantiers en perspectives

Le moins que l'on puisse dire, c'est que de nombreux et pressants chantiers attendent le nouveau président de la FBF. Le championnat national est l'activité-phare du comité exécutif de la FBF et son démarrage est imminent, puisque prévu, en principe, pour débuter le 19 septembre 2020.

«Le championnat intervient malheureusement dans un contexte de la COVID-19. Le bureau précédent a déjà pris un certain nombre de mesures pour apporter un soutien aux clubs.

Donc, il faudra que nous puissions apporter toujours le soutien qu'il faut aux clubs pour qu'enfin nous puissions avoir des clubs qui se réalisent au niveau africain », a souligné Lazare Banssé, tout en précisant qu'il est nécessaire que le football burkinabè rayonne à travers les performances de ses clubs.

Lors de la campagne à la course pour la présidence de la FBF, Lazare Banssé avait pris l'engagement de « faire du Burkina Faso, une grande nation de football ».

Pour ce faire, le nouveau locataire du centre technique national de la FBF entend perpétuer l'excellence enclenchée par son prédécesseur, Sita Sangaré, en s'occupant des domaines fondamentaux du football burkinabè : son organisation, l'offre en infrastructures et équipements, les ressources humaines, la gestion de la relève, l'environnement du footballeur et le football féminin. En plus, il avait promis doubler les subventions accordées aux clubs.

Hommage rendu à Sita Sangaré

La passation des charges a été une occasion pour le président entrant de rendre hommage au sortant, le colonel Sita Sangaré, pour le travail abattu à la tête de la FBF pendant huit ans. « Il a fait un travail exceptionnel reconnu de tous sur le plan national et international.

Il a hissé le football burkinabè à un niveau jamais égalé dans son histoire », a déclaré M. Banssé, rappelant la médaille d'argent des Etalons à la CAN 2013 et celle de bronze à la CAN 2017 et la victoire des Etalons juniors aux Jeux africains de 2019, sans oublier la victoire des U17 burkinabè au tournoi de Rezé en France.

C'est d'ailleurs, a-t-il poursuivi, ce charisme, sa probité et son leadership avérés qui lui ont valu une reconnaissance à la CAF et à la FIFA. En effet, Sita Sangaré est membre du comité exécutif de la CAF et est membre de la commission développement à la FIFA.

«Tout le bien que l'on dit de vous au sein de ces structures témoigne de la qualité de vos apports qui honore le Burkina Faso », a dit Lazare Banssé, qui dit espérer voir un jour le colonel Sangaré au perchoir de la CAF.

Le directeur exécutif de l'UFOA-B, Boureima Balima, a également témoigné sa gratitude à l'endroit du colonel Sangaré pour avoir influencé sa nomination à ce poste sous régional du football africain.

A l'issue des hommages, Sita Sangaré est reparti les bras chargés de cadeaux. Le président Banssé lui a offert un Etalon de bronze et un autre cadeau emballé pour son épouse.

L'Association des journalistes du Burkina (AJSB) lui a aussi remis un cadeau pour la bonne collaboration avec les hommes de médias. En rappel, Lazare Banssé est le 15e président de la FBF de l'histoire du football burkinabè depuis Maxime Ouédraogo en 1960.

Le nouveau comité exécutif de la FBF

-Président : Lazare Banssé

-1er vice-président chargé des commissions permanentes et ad' hoc : Ibrahim Yanogo

-2e vice-président chargé des ligues régionales : Issa Sidibé

-3e vice-président chargé de la sécurité et des compétitions : Rasmané Semdé

-4e vice-président chargé des finances : Idrissa Kafando

-Chargé de la commission centrale des arbitres : Boureima Zio

-Chargé de la commission audit interne :Abdouramane Ouattara

-Chargé de la commission médicale : Alain Traoré

-Chargé de la commission protocole : Abdoulaye Zongo

-Chargé de la commission juridique et d'octroi de licences des clubs : Sibiri Jean Claude Ramdé

-Chargé de la commission statut et transfert des joueurs : Hallassane Ouédraogo

-Chargé de la commission communication, marketing et sponsoring : Salifou Guigma

-Chargé de développement FIFA Forward : Moussa Dahani

-Chargé du football de masse et diversifié : Daniel Gandéma

-Chargé des infrastructures : Denis Compaoré

-Chargé de la sécurité : William Combary

-Chargé de la coopération régionale et internationale : Bertrand Kaboré

-Chargée du développement du football féminin : Isabelle Tall

-Chargée des affaires sociales, de la solidarité et de la reconversion des joueurs : Haïbata Niampa

-Chargé du suivi du programme et des projets : Moustapha Degtoumda

-Chargé de la normalisation des écoles et centres de formation et de la relève : Raymond Dagba