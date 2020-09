Congo-Kinshasa: Conjoncture nationale - Le « Pacte de stabilité » porte ses fruits

Le secteur économique n'a présenté aucune surchauffe des prix tout le mois d'août 2020. C'est le résultat de l'accord qui lie désormais le gouvernement de la République et la Banque centrale du Congo (BCC) dans le cadre des efforts de stabilisation du cadre macro-économique et monétaire, a expliqué le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

Le gouvernement de la République maintiendra le Pacte de stabilité du cadre macro-économique et monétaire qui le lie à la BCC après la stabilité enregistrée dans le secteur économique durant tout le mois d'août 2020. « Le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, nous a recommandé de rester collés à ce Pacte que nous devons absolument respecter », a déclaré en substance le vice-Premier ministre et ministre du Budget, Jean Baudouin Mayo, à l'issue de la dernière réunion du Comité de conjoncture du gouvernement.

Le précieux résultat est le fruit du Pacte : « Les tendances sont encourageantes. Nous devons maintenir la barre ». Sur le terrain, le constat des participants à cette réunion convoquée exceptionnellement par Sylvestre Ilunga le mercredi dernier est la décélération du rythme de formation des prix. « Il y a plus ou moins une stabilité relative du taux d'inflation sur le marché de change tant officiel que parallèle », a-t-il poursuivi. Au regard de la situation toujours précaire de l'économie nationale, les nouvelles tendances encourageantes ne font que confirmer un peu plus la nécessité de poursuivre les efforts. En résumé, le principe du Pacte de stabilité est l'exclusion du recours à la planche à billet, et l'exécution obligatoire des dépenses publiques sur « base-caisse ».

Bonne nouvelle du côté des mines

D'autres dossiers tout aussi importants ont figuré à l'ordre du jour des échanges. Il y a eu par exemple l'exposé du ministère des Mines sur l'exploitation minière en RDC, avec une bonne nouvelle du ministre Willy Kitobo. En effet, il est constaté « quelques embellies » sur les marchés des produits miniers, notamment ceux du cuivre et du cobalt. « Le cuivre a atteint pratiquement 6 700 dollars américains US, tandis que le cobalt a quelque peu baissé de 0,05 % », a renchéri Jean Baudouin Mayo. Autres produits concernés, le manganèse et autres métaux. Leur prix tend à résister sur le marché, a-t-il confirmé. Dans l'ensemble, la production minière demeure soutenue : « Des bons signes pour l'économie rd-congolaise », a-t-il conclu.