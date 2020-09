Gabon: Arsenal - Une prolongation record pour Aubameyang ?

La nouvelle n'est pas encore officielle, mais l'attaquant gabonais va bien prolonger avec les Gunners. Un nouveau bail qui lui permettra de toucher un sacré pactole.

Arsenal va sceller la prolongation de son attaquant et capitaine Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans) avant la reprise de la Premier League, programmée le 12 septembre. Grâce aux succès en FA Cup puis lors du Community Shield, les Gunners ont convaincu le Gabonais de rempiler.

Le 6 août dernier, le Telegraph révélait que l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne avait accepté de poursuivre l'aventure à l'Emirates. Une belle revalorisation salariale (il touche actuellement 219 000€ par semaine) assortie d'un contrat de deux ans étaient évoqués. Au final, The Athletic dévoile que PEA a réussi à négocier bien plus que ça. En effet, alors que le joueur réclamait un salaire de 250 000 livres sterling par semaine, soit environ 277 000€ (soit 15 M€ par an), le média anglais confirme que ce sera bien un bail de trois années, mais ajoute qu'Aubemeyang touchera le plus gros salaire d'Arsenal ! En clair, il dépassera les 18 M€ annuels de Mesut Özil ! Il ne manque désormais plus que l'officialisation annoncée comme « imminente » par The Athletic.