Madagascar: PwC AFSS - Formation des associés pour la relance économique

L'équipe de PwC Madagascar participe à la réunion annuelle via visioconférence.

Des associés et collaborateurs des cabinets, membres de PricewaterhouseCoopers Afrique Francophone SubSaharienne (PwC AFSS) ont tenu une réunion annuelle depuis le 07 septembre jusqu'à ce jour. Onze pays membres dont Madagascar y participent. Le thème a été axé sur «Reimagine the possible to enter the new normal ». Compte tenu du contexte de covid-19, l'équipe de PwC Madagascar regroupé à Ibis Ankorondrano a participé aux séances de travail par visioconférence.

La conférence a été ouverte par un webinar portant sur le thème : « Et si le Covid-19 était un catalyseur pour le développement de l'Afrique ? » suivi d'un team building totalement virtuel. Les trois premiers jours de la réunion ont été consacrés à la formation des collaborateurs et des associés. La conférence sera clôturée ce jour par une journée firme avec la remise des trophées pour les meilleurs collaborateurs dans leur domaine respectif.

Missions complémentaires. Il faut savoir que PwC Madagascar opère sous deux lignes de services à savoir l'audit et conseil ainsi que le conseil juridique et fiscal. « En tant qu'auditeurs ou conseils, nous aidons les entreprises et les investisseurs à produire des informations financières fiables, à se conformer aux dispositions légales applicables à Madagascar. Nos missions sont complémentaires avec celles de l'administration publique», a expliqué Andriamisa Ravelomanana, Country Senior Partner de PwC Madagascar. Et lui d'ajouter que le pays a initié divers projets de développement prometteurs, mais cela a été affecté par la crise sanitaire liée au Covid-19, tout comme le secteur privé.

« En tant que cabinet, nous avons mis à profit la période de confinement pour se préparer à entrer dans une nouvelle façon de travailler afin de toujours mieux servir les clients. A l'heure de la reprise, nous espérons que les activités et les investissements vont probablement s'accélérer et nous devons également nous équiper et nous préparer à cette relance économique. Raison de ces formations annuelles des collaborateurs », exprime Rondro Rabenirina, associée responsable de la ligne de service « assurance & advisory ».