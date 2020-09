Madagascar: Téléchargement en ligne - Les œuvres des artistes menacées

Il est vrai que la trêve des soirées musicales et la fermeture des salles de cinéma dans plusieurs régions de Madagascar, depuis le mois de mars, a un impact direct chez les artistes.

Le monde de la musique et du cinéma malagasy ne gagnent presque rien en ce temps difficile, mais cette piètre situation qui prévaut actuellement n'empêche pas de s'intéresser à la question de la mise en ligne et du téléchargement des tubes et films sur les plateformes en ligne (Facebook, YouTube, Soundcloud, Deezer, Spotify etc... )

Cela permet une hausse considérable de la notoriété, accès gratuit à des œuvres musicales et cinématographiques. Le public assiste à une évolution du marché de réalisation des clips/films et de matraquage des œuvres en ligne (Facebook, YouTube, Soundcloud, Deezer, Spotify etc... ). Selon l'écrivain, Ludovic Ratsiferana « Les propriétés intellectuelles et droits d'auteurs bafouées, hausse du piratage, quasi-impossibilité de vente des disques et albums, seules les soirées musicales restent viables .

Toutefois, elle a un avantage, la collaboration étroite des professionnels de la musique et du cinéma avec les spécialistes de matraquage des musiques et films en ligne concernant la vente et le streaming, la proposition et l'adoption d'un texte sur la mise en ligne et le téléchargement des tubes et films sur les plateformes en ligne en concertation avec les professionnels de la musique et du cinéma méritent d'être envisagées ».