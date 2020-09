Madagascar: Beach soccer - Le cri de cœur de Solofo Ramarolahy

L'équipe de beach soccer championne d'Afrique

Entre tristesse et colère, l'entraîneur des Barea Beach Soccer, Solofo Tsiavahana Ramarolahy laisse parler son cœur et plaide pour cette discipline trop longtemps laissée à l'abandon alors qu'elle a toutes les chances pour briller sur le continent et même au niveau mondial.

Que s'est-il passé pour qu'on n'entende plus, mais rien du tout, parler du beach soccer pourtant auréolé d'un titre de champion d'Afrique et d'une participation au championnat du monde. La seule discipline collective à avoir réussi une telle performance en fait.

Bonne figure. Mais voilà qu'on n'est même pas sûr que le beach soccer aille participer aux éliminatoires du mois de novembre. Une situation qui a fait ressortir de son silence et de sa modestie légendaire le coach Solofo Tsiavahana Ramarolahy avec des arguments de poids. « Le beach soccer fait partie de la même fédération en l'occurrence la FMF, du même Etat mais également des mêmes objectifs qui sont de briller à la Coupe d'Afrique des Nations avec à la clé une qualification à la Coupe du Monde », plaide ce technicien qui confie que malgré des mois d'inactivités, Madagascar a des chances de faire encore bonne figure.

Ce qui n'est pas faux car sur le plan purement technique, l'équipe malagasy a des joueurs de grande valeur, tel le jeune Del dont le talent a séduit l'Afrique entière et plus particulièrement le public mozambicain à qui il a infligé un retentissant quadruplé sans parler de son retour à la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal et qu'on devait diffuser en exemple dans les écoles.

Un trio d'exception. Outre ce Tamatavien à qui on avait promis de trouver un club en Europe, on citera aussi le gardien Jhorealy qui, malgré un léger handicap en taille, constitue une pièce maîtresse du groupe avec ses relances d'une précision d'orfèvre.

Que dire d'Ymelda sinon que c'est un joueur complet qui sait défendre mais qui marque aussi souvent grâce à la puissance de ses tirs.

Il suffirait alors de trouver d'autres joueurs pour entourer ce trio d'exception pour faire une équipe hautement compétitive. Le seul problème de taille c'est de voir la commission Beach Soccer présidée par Alexander Lay Mein, se cantonner à ne rien faire.

Ce n'est pas la faute à la FMF, réplique le président Arizaka Rabekoto Raoul, car c'est à lui de défendre ses projets. Logique réflexion en fait car comment voulez-vous qu'on envoie le beach soccer au championnat d'Afrique alors qu'il n'arrive pas à organiser un championnat national, et encore moins des tournois de détection et de préparation comme le faisait si bien à l'époque son prédécesseur Cyrille Reboza ?

La balle est donc finalement à Alex Lay Mein bien obligé de sortir du lot et faire équipe avec qui vous savez ?