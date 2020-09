Madagascar: Audit et conseil - Les PwC AFSS en réunion annuelle

PricewaterhouseCoopers (PwC) est un réseau international d'entreprises spécialisées dans des missions d'audit, d'expertise comptable et de conseil privilégiant des approches sectorielles à destination des entreprises.

PwC AFSS regroupe onze pays de l'Afrique Francophone et Subsaharienne et finit sa réunion annuelle sous forme webinar des associés et collaborateurs, ce jour. Cette réunion est organisée sous le thème « Reimagine the possible to enter the new normal ». Les cabinets membres de Pricewaterhousecoopers Afrique Francophone Subsaharienne (PwC AFSS) opèrent dans l'audit-conseil et le conseil juridique et fiscal.

« En tant qu'auditeurs ou conseils, nous aidons les entreprises et les investisseurs à produire des informations financières fiables, à se conformer aux dispositions légales applicables à Madagascar. Nos missions sont complémentaires avec celles de l'administration publique » explique Andriamisa Ravelomanana, country senior partner de PwC Madagascar. Le réseau a tenu à profiter de la période de confinement pour se préparer à entrer dans une nouvelle façon de travailler afin de toujours mieux servir les clients

. « À l'heure de la reprise, nous espérons que les activités et les investissements vont probablement s'accélérer et nous devons également nous équiper et nous préparer à cette reprise. D'où, également, l'idée de ces formations annuelles des collaborateurs », confie Rondro Rabenirina, associée responsable de la ligne de service assurance et conseil.