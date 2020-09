Congo-Kinshasa: Lutte contre la Covid-19 - Appui supplémentaire de 5,3 millions de dollars canadiens à la RDC

L'Ambassadeur du Canada, Nicolas Simard a annoncé l'octroi d'un financement additionnel de 5,3 millions de dollars canadiens (plus de 4 022 000 USD) pour soutenir les efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19 en RDC dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

Ces fonds appuieront trois projets mis en œuvre par l'UNICEF, le Centre de coopération internationale en santé et développement (CCISD) et War Child Canada, en collaboration avec les partenaires congolais, indique un communiqué du gouvernement du Canada qui précise que l'investissement du Canada dans ces programmes est conforme à son approche féministe de l'aide internationale, car cette pandémie pourrait exacerber les inégalités et inverser les gains en matière de développement. Cela est particulièrement vrai pour les femmes qui comptent déjà parmi les citoyens les plus pauvres et les plus vulnérables, et sur qui les familles et les collectivités ont tendance à s'appuyer pour les besoins de soins supplémentaires.

Par ailleurs, le gouvernement Canadien rappelle qu'il continuera aussi à appuyer les efforts mondiaux visant à mettre au point un vaccin afin de préserver la santé et la sécurité des Canadiens et des populations du monde entier. « Plus de 55 traitements ou vaccins en cours de recherches au Canada ont reçu l'autorisation de Santé Canada », indique le communiqué.