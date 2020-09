Madagascar: Hip hop 4 peace - Madagascar parmi les têtes d'affiche

L'événement « Hip Hop 4 Peace », la grande messe du Hip Hop à l'échelle internationale, verra la participation exclusive de cinq artistes malgaches de renom.

Hip Hop 4 Peace » est un événement international à apprécier et à découvrir sur les réseaux, ce 21 septembre à partir 19 heures, heure de New York. Rentrant dans le cadre du 75ème anniversaire de l'organisation des Nations Unies, ainsi que la célébration de la Journée internationale de la paix, le « Universal Hip Hop Museum » (UHHM) en collaboration avec cette illustre institution, nous convient à jouir d'un concert virtuel et interactif. Au-delà de son aspect artistique, « Hip Hop 4 Peace » brillera surtout par l'engagement des artistes qu'il met en scène et les valeurs de paix et de justice qu'il prône.

Pour l'occasion l'événement sera ainsi à suivre en direct sur la chaîne de télévision des Nations Unies (United Nations Television), sur les réseaux sociaux de l'UHHM et la chaîne Youtube UHHM. Des artistes de plus de vingt-cinq pays participeront à cette performance virtuelle, dont Madagascar qui sera représenté par les rappeurs Doublenn, M.B.L de Karnaz, Mymen Kaïd, Ysaraya, le danseur Adrienet l'artiste en graffiti Clipse.

Paix et fraternité

Sous la coordination du collectif Generation Hip Hop Madagascar, ils assureront un show à la hauteur du rendez-vous tout en arborant fièrement l'étendard du pays.Un rendez-vous d'une grande envergure, qui promet de ravir, surprendre et émerveiller tous les férus de Hip hop de toutes les générations.

« Le Hip Hop ne se limite pas à la musique ni à un mouvement culturel, mais représente désormais et avant tout une grande communauté. Nos artistes Hip Hop malgaches ont déjà témoigné de leur volonté de transmettre des valeurs positives, comme la paix et la fraternité. On se doit ainsi de faire entendre aussi nos voix à travers le monde, dans notre langue, tout en marquant notre appartenance à cette grande famille mondiale du Hip Hop », affirme Luis Herald, du collectif Generation Hip Hop Madagascar. La société actuelle étant sujette à divers problèmes, notamment face à la pandémie, mais aussi les tensions sociales et même raciales qui gagnent en ampleur, une meilleure prise de conscience sur ce qu'est l'humanité, la paix et surtout l'unité est de mise. À travers « Hip Hop 4 Peace », l'UHHM entend promouvoir à travers la musique des messages de solidarité, d'unité et d'harmonie.