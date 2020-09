Soudan: Une délégation avancée du Front révolutionnaire doit arriver à Khartoum dans les prochains jours

Khartoum — Une délégation avancée du Front révolutionnaire arrivera dans les prochains jours à Khartoum et dans d'autres États du Soudan, dirigée par Yasser Arman, et accompagnée de l'équipe de médiation du Soudan du Sud dirigée par le conseiller Tut Gulwak, le rapporteur du comité de médiation, Dr Dhiou Mattok et le Ministre de l'investissement de l'État du Soudan du Sud.

L'arrivée de la délégation s'inscrit dans la continuité du processus de paix initié par le Front révolutionnaire par la signature de la Déclaration de Juba en septembre 2019 et a abouti à la signature de l'Accord de paix de Juba le 31 août 2020.

Le chef du comité des médias et porte-parole de la délégation du front, Ibrahim Mousa a déclaré que la délégation exprimera sa sympathie au peuple soudanais dans la catastrophe des inondations et discutera des moyens nécessaires pour éviter les impacts de la catastrophe avec les autorités et les cercles populaires.

Ibrahim a déclaré que la délégation s'efforcera d'informer le peuple soudanais, y compris les personnes touchées par la guerre, les personnes déplacées et les réfugiés et les parties prenantes dans tout le pays, sur l'accord de paix de Juba, qui a couvert toutes les questions dans les différentes pistes du Darfour, les deux régions, le Nord et l'Est du Soudan.

Il a déclaré que la délégation s'emploierait à mobiliser le soutien officiel et populaire et à renforcer le partenariat avec les Forces pour la Liberté et le Changement (FLC) et entre les civils et les militaires, les comités de résistance, les familles des martyrs, les femmes et les jeunes, les forces politiques soudanaises, les parties prenantes et la société civile à concrétiser l'accord de paix et à construire un bloc de transition avec une large base sociale pour le succès de la période de transition et l'achèvement des tâches de la révolution.