Soudan: Banque Centrale - Le but des récentes décisions est de protéger le citoyen

Khartoum — Le gouverneur de la Banque Centrale du Soudan, Mohamed Al-Fateh Zain Al-Abidin a affirmé que le but de toutes les décisions rendues par la banque est d'assurer l'existence de produits stratégiques de base à temps et de protéger le citoyen. C'était lors de la conférence de presse tenue jeudi soir à l'agence Soudanaise de presse (SUNA) à la suite des répercussions du bas prix de la livre par rapport au dollar.

Zain Al-Abidin a déclaré que la dernière publication de la banque spécifiant l'utilisation du produit de l'exportation avait été publiée sur la base d'une décision du Comité Suprême pour les situations d'urgence économique et que les listes des marchandises importées étaient établies par le Ministère du commerce et de l'industrie.

Le gouverneur de la Banque Centrale a ajouté que la circulaire limitait les revenues des exportations d'or à n'être utilisées que pour importer des produits stratégiques, notamment du blé, de la farine de blé, des médicaments ainsi que des produits pétroliers.

Zain Al-Abidin a déclaré que la deuxième liste de biens importés est représentée par les produits nécessaires à l'économie et aux citoyens et comprend vingt-cinq produits, dont les plus importants sont les intrants de production agricole et industrielle, expliquant que le financement de ces listes se fait par les revenues des produits autres que l'or.

S'agissant de la troisième liste, il a indiqué qu'elle était représentée dans les biens non essentiels et qu'ils seront financés par des ressources propres. Le Gouverneur de la Banque du Soudan a stipulé l'existence d'une approbation préalable du Ministère de l'industrie et du commerce.