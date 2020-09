Cote d'Ivoire: Journées annuelles socio-culturelles du canton Fléo - La première édition s'ouvre le 17 septembre

A l'initiative du Club des amis bénévoles pour le développement du canton Fléo dans la sous-préfecture de Guiglo, les premières Journées socio-culturelles, éducatives et sportives de l'entité territoriale concernée se tiendront du 17 au 19 septembre, à Zro.

L'évènement sera meublé de plusieurs activités dont la remise du prix d'excellence et du mérite à plus de 77 élèves du primaire dont ceux admis en classe de 6e des cantons Fléo et Djitouroua Béoué.

Président de cette première édition, l'ancien ministre Hubert Oulaye a déjà conseillé les promoteurs à « aller au-delà de l'éducation qui est certes importante et de mener la réflexion sur d'autres thématiques notamment le foncier rural, les volets culturel, économique, sanitaire ».

Les résultats de ces discussions seront à explorer pour améliorer davantage les conditions de vie des populations, a-t-il souligné lors de la réception des organisateurs le 6 septembre à sa résidence à Cocody-Angré.

« Il faut avoir des ambitions plus grandes et associer tous les ressortissants, les cadres et les mutuelles du canton pour les prochaines éditions », a-t-il conseillé à ses hôtes.

Peu avant, c'est Sompléhi Boxtel, vice-président de l'association et porte-parole du jour, qui a sollicité la présidence d'Hubert Oulaye pour cette première édition des Journées annuelles socio-culturelles du canton Fléo au nom de tous.