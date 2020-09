Cote d'Ivoire: Projet d'instauration de l'Ecole doctorale à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

La Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) conduite par son secrétaire général Saint Clair Allah dit le général Makélélé et l'ensemble des organisations et associations estudiantines ont organisé une rencontre à l'Amphi A de l'Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody le Mercredi 2 Septembre 2020, pour statuer sur le projet d'instauration de l'école doctorale.

Associées à cette réunion, les autorités Universitaires en charge du projet ont procédé à une présentation de ce projet suivie d'échanges avec l'assemblée.

À l'issue de ces échanges et après délibérations, la position de la FESCI et de l'ensemble des organisations et associations présentes se résume en une phrase: « Oui à l'école doctorale, mais à 90 milles francs CFA ».

Toutefois, ils acceptent la réforme visant à instaurer une école doctorale répondant aux exigences du système LMD, demandent sa mise en œuvre le plus rapidement possible et refusent formellement et catégoriquement le paiement d'un frais supplémentaire d'inscription appelé "inscription pédagogique" quel qu'en soit le montant.

Car ils considèrent que le fonctionnement de l'école doctorale est déjà pris en charge par les frais actuels d'inscription en doctorat.

Ils demandent par ailleurs, la résolution des dysfonctionnements structurels du système LMD, et la mise en œuvre effective d'un fonds d'appui à la recherche au profit des doctorants ivoiriens.