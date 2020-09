Cote d'Ivoire: Forum ivoirien du digital - Israël Guebo - « Le digital n'est plus l'affaire de ceux qui sont allés à l'école »

L'immeuble Blue Cube sis à Marcory Bietry a abrité le samedi 5 septembre 2020 le lancement du Forum ivoirien du digital " Fid " autour du thème « Construire un environnement digital responsable et sécurisé »

À cette occasion Jo Holden directeur Afrique de l'ouest de la fondation Friedrich Nauman pour la liberté et par ailleurs sponsor officiel de cette cérémonie, a dit : « C'est un grand honneur et un réel plaisir de prendre part, avec vous, au Forum Ivoirien du Digital qui donne l'occasion d'échanger de manière constructive au dynamique que revêt le digital en Côte d'Ivoire.

Le digital a toujours été au cœur du travail de la Fondation Friedrich Nauman en Afrique et ailleurs dans le monde.

En Côte d'Ivoire particulièrement, on peut citer au titre de l'année 2019 et 2020, les séries de formations en faveur des jeunes entrepreneurs, des journalistes et blogueurs ainsi qu'aux acteurs politiques.

Chers tous, les opportunités offertes par le digital ne sont plus à démontrer. C'est pourquoi, j'espère que cette rencontre sera riche d'enseignements et saura répondre à vos attentes ».

Pour Israël Guebo Directeur scientifique du Fid, également l'un des panélistes de ce forum, le digital ce n'est plus l'affaire de ceux qui sont allés à l'école mais de tout le monde car selon lui beaucoup secteurs ont été touchés par le digital tant dans le secteur privé et public. « Aujourd'hui la question du digital fait appel à la responsabilité.

Ce forum va permettre de toucher tous les secteurs que ce soit dans les médias, en économie et surtout dans le domaine de l'agriculture. Au sortir de ce forum on pourra voir l'importance du digital dans la vie sociale et également les perspectives qui nous attendent » a-t-il dit.

Lebel N'goran Directeur Exécutif du Fid, par ailleurs initiateur de ce grand rassemblement, a évoqué les raisons qui l'ont poussé à organiser une cérémonie de telle envergure : « Le Fid est parti d'un constat, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de jeunes qui passent vraiment beaucoup de leur temps sur internet .

Nous avons donc eu l'idée de créer un forum qui allait permettre aux gens de comprendre la grandeur économique et éducationnelle. Nous voulons donc rassembler le meilleur pour le développement du digital en Côte d'Ivoire ».

Débats et échanges ont mis fin à la cérémonie.